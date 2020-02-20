Декоративные светильники – создай настроение

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Сегодняшняя реальность дает все карты в руки тем, кто хочет сделать свой дом уютным, интересным, а спальню загадочной и романтичной

Эту роль играют декоративные светильники, торшеры со столиком огромное разнообразие которых предлагают дизайнеры и известные компании, специализирующиеся на производстве необычных осветительных приборов.

Совсем необязательно перегружать интерьер различного рода лампами необычной формы и расцветки. Достаточно добавить в интерьер спальни настольные декоративные светильники, небольшие, но очень красивые из необычного материала, создающие неординарные световые эффекты.

На сегодняшний день светильники могут стать ярким акцентом, вокруг которого будет строиться весь дизайн интерьера, а могут стать незаметной для посторонних глаз темной лошадкой, которая будет светить только своим хозяевам, создавая романтичную обстановку.

Декоративные светильники или бра настенные, выполненные под старину, удивительные арт-объекты, создающие эффект звездного неба на потолке – все это может сделать вашу спальню неповторимой и уникальной, а главное, уютной.

Декоративные светильники третьего тысячелетия

Сегодня многие компании создают декоративные светильники, которые в еще недавнем прошлом можно было увидеть только в фантастических фильмах. Ярким примером таких светильников являются лампы с неоновой подсветкой, которая включается, стоит только хлопнуть в ладоши. Несколько режимов освещения, эффект парящего в воздухе шара или летящей птицы, голографические эффекты – все это декоративные лампы, светильники третьего тысячелетия.

Большую популярность приобрели светильники, располагающиеся вдоль стен. Это не только стильно, красиво и необычно – это очень удобно. Очень красиво выглядят светильники, завуалированные под обычные предметы интерьера. Так, простая картина может стать светильником с приглушенным светом, который будет создавать уютную атмосферу гостиной комнаты.

Или декоративный светильник аквариум, в котором будут плавать настоящие рыбки, а на дно будут разложены светящиеся камни. Такие необычные предметы в вашей спальне обязательно благотворно повлияют на ваше настроение и создадут атмосферу умиротворения и спокойствия, так необходимой в нашей стремительной жизни.

Многие современные декоративные светильники не потребляют энергии, поскольку в течение дня накапливают на своей поверхности свет самостоятельно. Такие светильники создают самый необычный эффект, а благодаря специальному покрытию такими светильниками может стать любая часть интерьера, даже предметы мебели.

Декоративные светильники своими руками

Для того чтобы украсить спальню оригинальными светильниками совсем необязательно покупать дорогие лампы и торшеры напольные известных дизайнеров. Очень красиво выглядят декоративные светильники, сделанные своими руками. Неоспоримое преимущество такого способа украшения спальни в том, что в таком светильнике будет частица вашей души, ваш труд и фантазия.

Такой светильник сделает спальню еще более уютной и светлой. Разнообразие материалов и технологий, с помощью которых в вашей спальне появятся декоративные светильники собственного изготовления, помогут вам дополнить интерьер любого стиля.

Очень красивы светильники с абажуром из связанного крючком кружева. Для этого используются тонкие нитки и металлический каркас, который оплетается кружевом. Переплетение нитей создает необычные тени и приглушает свет, делая его романтичным, что идеально подходит для спальни.

Можно использовать в качестве основы для нового светильника старый торшер. Его верхняя часть не понадобится, её можно заменить любой формой, выполненной из пластика, витражных стекол или даже пенопласта.

Обновленная в том же стиле подставка, даст новую жизнь старым торшерам, превратив их в светильники напольные декоративные, идеально вписывающиеся в современный интерьер спальни.

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