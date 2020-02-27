Тумбы из дерева: детальный разбор, плюсы и минусы

20:06

Тумбы из дерева подходят практически к любому виду интерьера

Проблемно с первого взгляда отличить тумбу из натуральных материалов от тумбы из аналогов. Однако деревянные тумбы обладают целым рядом преимуществ, а именно:

- Экологичность,

- Долговечность,

- Презентабельный внешний вид,

- Обладают повышенной прочностью и износостойкостью,

- Высокая устойчивость к различным внешним факторам воздействия.

При выборе тумбы из дерева необходимо учитывать не только материал, из которого она сделана, но и другие параметры, такие как:

- Размер и форму изделия,

- Механизм открывания дверей или ящиков,

- Внутреннее наполнение тумбы,

- Основание тумбы.

Необходимо измерить все параметры тумбы, так как зачастую основание может быть немного больше и в конечном итоге поставить ее в необходимое место может попросту не получиться.

Также в зависимости от места, где будет находиться тумба из дерева необходимо учитывать, как открываются ее двери, если не продумать данный аспект, то в конечном итоге можно постоянно испытывать неудобства.

Желательно использовать потенциал тумбы на максимум, необходимо заранее подобрать оптимальное количество ящиков, материал из которого изготовлены дверцы с учетом места, где она будет использоваться.

Выделяется 3 основных основания тумбы и каждое обладает своими плюсами и минусами.

1) Специальные колесики.

Обеспечивают изделию мобильность и простоту в уборке, однако подходят не к каждым полам, на ковролине или ковре со временем могут остаться вмятины или черные полоски.

2) Обычные ножки.

Дают дополнительную возможность регулировки высоты, однако подходят не к каждому интерьеру и внешне выглядят не совсем привлекательно.

3) Цокольная подставка.

Такое основание обладает самым привлекательным внешним видом, однако при нем тумба становится не мобильной, что затрудняет уборку или ее перемещение.

Несмотря на то, что тумбы из дерева обладают высокой долговечностью, а также износостойкостью к внешним фактором они дополнительно обрабатываются специальными средствами, которые дают ей дополнительную защиту. Однако все равно не стоит проверять ее на прочность или ставить на нее горячие кружки или тарелки, так как на ней могут остаться следы от домашней утвари. Также необходимо по возможности исключить попадание на тумбу из ярких солнечных лучей, так как она может “выгореть” (изменить цвет). Проблему можно решить просто шторой или положив на тумбу декоративную салфетку.