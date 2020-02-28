Чем руководствоваться при выборе детского комбинезона

22:21

Теплый и удобный комбинезон должен в обязательном порядке присутствовать в гардеробе самого маленького члена семьи

Он защитит малыша от холода, и при этом не будет стеснять его в движениях. В наше время нет дефицита в таких предметах гардероба. Родители могут приобрести детский комбинезон Рейма или детский комбинезон Лесси и других известных производителей в самых разных расцветках. Но, перед тем как купить определенное изделие, важно убедиться в том, что оно действительно подходит собственному ребенку.

Критерии выбора детского комбинезона

Не стоит спешить с приобретением комбинезона для малыша. Ведь в случае спешки велика вероятность стать обладателем неудобной и непрактичной зимней верхней одежды. Руководствоваться при выборе комбинезона следует нижеперечисленными критериями:

- расцветка;

- конфигурация;

- утеплитель;

- верхний материал.

- расцветка

Если необходимо изделие для девочки, то оно должно быть выдержано в ярких тонах. К примеру, в красном или розовом. Мальчикам же больше нравятся комбинезоны в синем, черном или коричневом цветах. Наличие принтов на поверхности будет преимуществом. Ребенок их явно оценит.

Конфигурация

Для малышей до 2-х лет рекомендуется приобрести цельный детский комбинезон Лесси, Рейма или другого бренда. В нем ребенок сможет быстро научиться ходить, а также наклоняться. Цельные комбинезоны обладают одним весьма важным качеством - они не продуваются. Так что родители могут быть уверены в том, что все части тела их малыша основательно защищены от холода. Детям от 2-х лет следует купить раздельный комбинезон с лямками. Он более практичен и при этом обеспечивает полную свободу действий. Малыши постарше смогут даже надевать его сами.

Утеплитель

Вариантов утеплителей огромное множество. В целом каждый материал обеспечивает должным тепловым эффектом, но обладает некоторыми особенностями. В настоящее время известные производители комбинезонов, среди которых Dinomama, Huppa, Kerry и другие, используют в качестве утеплителей для выпускаемой верхней одежды следующие виды утеплителей:

1. Синтепон. Наиболее доступный в плане цены материал. Согревает он хорошо, но при этом плохо пропускает воздух;

2. Пух. Натуральный утеплитель, обладающий небольшим весом. После стирки пух, как правило, сбивается в одном месте. Родителям придется самостоятельно распределять утеплитель по всей площади;

3. Изософт. В недавнем времени пополнил список материалов для наполнения детских комбинезонов. Его главное преимущество - это небольшая толщина;

4. Мембрана. Гипоаллергенный утеплитель, отличающийся влагостойкостью. Комбинезоны с мембранным наполнителем можно смело стирать в обычной стиральной машине;

5. Холлофайбер. Является одним из доступных по цене утеплителей. Имеет небольшой вес и способен согреть даже при низких отрицательных температурах.

Внешний материал

Он должен обладать таким важным качеством, как влагостойкость, а также защищать от холодного ветра. Желательно, чтобы материал, из которого пошит комбинезон, не боялся стирки в обычной стиральной машине. В таком случае изделие не придется сдавать в химчистку. Лучшими материалами для пошива детской зимней одежды следует выделить нейлон и полиэстер.

Что касается размера будущего комбинезона, то это сугубо индивидуальный параметр. Стоит понимать, что купленная вещь прослужит не больше 1-2-х сезонов. Потом придется изделие большего размера, так как дети очень быстро растут.