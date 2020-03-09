Антицеллюлитные обертывания в домашних условиях

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Курс обертываний позволяет улучшить не только состояние кожи, но и состояние нервной и эндокринной системы

Антицеллюлитные обертывания, если правильно их проводить, дают прекрасные заметные результаты, благоприятно влияют на кожу и плюс ко всему обладают удивительным релаксирующим эффектом.

Обертывания в домашних условиях позволяют добиться улучшения локальной микроциркуляции, вывести лишнюю жидкость из тканей, повысить эластичность и упругость кожи.

Самыми эффективными для лечения целлюлита являются обертывания, которые проводятся в сочетании с «глубоким теплом». Благодаря парниковому эффекту, которого в домашних условиях добиваются с помощью простой пищевой пленки и теплого одеяла, происходит проникновение активных компонентов маски глубоко в ткани.

Курс обертываний (10-15 процедур) нормализует баланс между притоком и оттоком тканевой жидкости в коже, который очень важен для того, чтобы токсины не накапливались в подкожно-жировой клетчатке. Затем этот баланс можно поддерживать 1-2 процедурами в неделю. В итоге вы получите здоровую, упругую, подтянутую и красивую кожу.

Средства и маски для обертываний могут быть различные. На рынке косметических средств вы найдете множество специальных антицеллюлитных масок, концентратов, сывороток, которые можно использовать для обертываний. Можно использовать эфирные масла, глину, грязь, водоросли, мед, яблочный уксус и множество других ингредиентов для приготовления масок в домашних условиях - рецептов таких смесей также предостаточно, и они обойдутся намного дешевле.

Одним из самых популярных и эффективных средств для лечения целлюлита являются бурые водоросли. Благодаря ценным микроэлементам и йоду, водоросли нормализуют обменные процессы в клетках, улучшают микроциркуляцию и тонус сосудов, обладают дренажным эффектов, выводят токсины.

Широко для проведения антицеллюлитных обертываний в домашних условиях используются растительные масла и эфирные масла. При составлении лечебных смесей для борьбы с целлюлитом в качестве основы берут какое-то из растительных масел: например, масло виноградных косточек, зародышей пшеницы, жожоба, миндаля. В основное масло капают несколько капель эфирных масел.

Хорошо помогают при целлюлите эфирные масла лимона, грейпфрута, мяты, розмарина, можжевельника, кипариса, розового дерева, фенхеля, имбиря, шалфея. Причем каждое эфирное масло обладает своим уникальным свойством. Так, масло розмарина повышает приток крови, а попадая в кровь, запускает работу печени и механизмы очистки организма. Масла цитрусовых отвечают сжигание жира и подтяжку кожи, а масло розового дерева эффективно борется с растяжками.

Обертывания можно проводить с антицеллюлитным кремом. Особенно действенными будут разогревающие крема, в состав которых входят экстракты плюща, арники, конского каштана, хвоща.

Как проводить обертывания в домашних условиях

Перед обертыванием нужно подготовить кожу. Для этого можно принять душ или ванну с использованием скраба, пилинга, отшелушивающего мыла или хорошо потереть кожу жесткой мочалкой. На сухую кожу равномерно нанесите подготовленную смесь, обернитесь пищевой пленкой. Старайтесь заматываться не слишком туго.

Теперь нужно лечь, под ноги подложить валик и укрыться одеялом. Через 30-45 минут смойте смесь теплой водой, и на сухую кожу нанесите любимый крем. Это может быть абсолютно любой крем: антицеллюлитный, питательный или увлажняющий.

Легкий ручной самомассаж перед обертыванием способен в разы увеличить эффективность процедуры. Массаж будет способствовать лучшей проникаемости активных веществ в гиподерму.

Курс обертываний позволяет улучшить не только состояние кожи, но и состояние нервной и эндокринной системы. Они абсолютно безопасны, хотя и имеют ряд противопоказаний. В комплексе с диетой, физическими упражнениями и массажем обертывания значительно уменьшают целлюлит и даже улучшают цвет кожи.

Противопоказаний у обертываний не так уж и много. В первую очередь это беременность, наличие сыпи, ссадин, послеоперационных швов, острые патологии почек.

Фото с сайта kosmetola.com

