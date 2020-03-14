Ошибки в воспитании ребенка

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В каждой семье воспитание ребёнка происходит по своему сценарию

Родители часто не задумываются о том, что в процессе воспитания они могут допускать те или иные ошибки.

Но если вы осознали, что где-то допускаете ошибку, не стоит себя винить. В жизни каждого родителя наступает момент, когда поведение ребёнка обескураживает и довольно сложно принять правильное решение.

Рассмотрим 9 наиболее распространённых ошибок родителей:

- Я больше не буду тебя любить

Фраза «Если ты так будешь вести себя, я перестану тебя любить». Спору нет, это действенный способ, так как вселяет страх быть нелюбимым. Но как следствие, вы никогда не перестанете любить своего ребёнка. Соответственно в его глазах вы окажетесь обманщиком, а если у ребенка мягкий характер, то она может повлиять еще и на психику. Нужна ли вам такая репутация в глазах вашего чада, ведь таким образом вы можете потерять его доверие. Замените фразу и скажите « Я всегда буду любить тебя, но мне не нравится твоё поведение».

- Безразличие

Часто можно услышать фразу «Мне всё равно, делай что хочешь». Таким образом, родители пытаются привить ребёнку чувство самостоятельности. Но чаще всего, видя безразличие со стороны родителей, ребёнок начинает привлекать внимание, совершая преимущественно плохие поступки. Поэтому следует наладить с ребёнком тесные отношения. Дать понять, что он может на вас положиться и обратиться за помощью.

- Строгое воспитание

Когда вы заставляете ребёнка действовать, следуя только вашим указаниям, вы лишаете его возможности развиваться, как личность, рассуждать и иметь своё мнение. Часто родители боятся, что при малейших поблажках чадо обязательно сядет на шею, не зависимо от возраста. Но природа ребёнка такова, что он хочет понимать, для чего делает то или иное действие. Вы должны воспитывать ребёнка, а не дрессировать, поэтому когда просите его что-то сделать, обязательно поясните, зачем это нужно. Делайте акцент, не на строгости, а на убеждении.

- Детей нужно баловать

«Я сделаю всё сама, ведь он ещё мал». Самая распространённая ошибка. Понятно, что детство это такая пора, когда хочется оградить своего ребёнка от всех трудностей. Но как следствие, избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Нельзя постоянно окружать своё чадо чрезмерной опекой. Это, не доставляет ребёнку никакого удовольствия, а прививает беспомощность. Попробуйте дать ему немного самостоятельности, пусть он сделает что-то сам, а вы при необходимости можете предложить помощь.

- Финансы

«Для воспитания ребёнка нужно много денег». Мы не можем себе позволить побаловать ребёнка, так как ограничены финансово, часто ему отказываем. Мало кто задумывается, что ребёнку важно ваше внимание, любовь и забота, а не деньги. Малоимущие семьи часто воспитывают ребёнка, и не одного, при этом они вполне счастливы и ни в чём не нуждаются.

- Наполеоновские планы

Часто родители, упустив какую-то возможность в своей жизни, пытаются дать детям эту самую возможность, полагая что, когда он вырастет, будет благодарен. Однако, не всегда дети достойно оценивают усилия родителей. И часто не желают заниматься в направлении, которое для них выбрали. Ребёнок может слушать взрослых, пока слишком мал, но по мере взросления может начать протестовать. Поэтому выбирая деятельность для своего чада, не забывайте спрашивать его мнение относительно интересов, и не перегружайте нужными и полезными занятиями, оставьте немного личного времени в его ежедневном графике.

- Мало ласки

«Не стоит слишком часто проявлять телячьи нежности в отношении ребёнка». Многие родители считают, что при обильном проявлении ласки, ребёнок вырастет нюней или маменькиным сыночком. Но дети всегда хотят чувствовать любовь и ласку, это придаёт им уверенности. Важно не навязывать свою любовь слишком активно, это желание должно исходить от ребёнка.

- Ваше настроение

Часто под влиянием внешних факторов, у родителей бывают скачки настроения и они могут срываться на ребёнка. Многие не придают этому особого значения и считают, что достаточно потом загладить вину. Но каждый должен осознавать, что ребёнку необходимо выстраивать ассоциации относительно своего плохого или хорошего поведения. Но из-за перепадов настроения, сегодня вы такое поведение одобряете, а завтра за него ругаете, в связи с чем у ребёнка отсутствует чёткое понимание того, что можно, а что нет. Он начинает понимать одно: неважно, что я делаю, главное, какое у мамы настроение.

- Мало времени

Часто взрослые уделяют всего несколько минут на удовлетворение потребностей своего чада, а чтобы поиграть и почитать времени не хватает. Важно помнить одно простое правило – если вы родили ребёнка, всегда нужно уметь найти на него время. Если ребёнок не будет получать удовлетворение потребности в вашем внимании, вы потеряете с ним душевную связь. Поэтому как бы вы не были заняты, найдите хотя бы полчаса в день, чтобы позаниматься со своим ребёнком.

Дорогие родители. Если вы допускаете в воспитании вашего ребёнка какие-либо из описанных выше ошибок, не корите себя за это. Каждый человек имеет право на ошибки, и только в ваших силах сделать всё, чтобы их исправить.

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