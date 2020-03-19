Какой должна быть одноразовая посуда для кейтеринга

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В кейтеринге крайне важно правильно выбрать посуду, поскольку этот сервис предполагает соблюдение четко определенных стандартов

С одной стороны, кажется, что на дорогом празднике непременно нужны изящные фарфоровые тарелки и хрустальные бокалы. Но в таком случае общая стоимость услуг может оказаться неподъемной. Посуда для выездных банкетов должна сочетать в себе:

- функциональность;

- эстетичность;

- прочность;

- небольшой вес;

- компактность.

Удобным и наименее затратным решением оказывается одноразовая посуда. В ней свежеприготовленные блюда отлично сохраняют свой вкус и температуру после перевозки.

Немаловажно, что контейнеры для кейтеринга герметично закрываются, защищая еду от попадания мусора и заветривания. Помимо контейнеров также используют:

- цветные и прозрачные стаканы, фужеры, рюмки, которые смотрятся на праздничном столе не хуже классических стеклянных бокалов;

- порционные ланч-боксы, салатники, креманки для обслуживания гостей на конференциях, симпозиумах, бизнес-фуршетах;

- тарелки, вилки, ложки для сервировки и многое другое.

Одноразовая посуда для кейтеринга - красиво и недорого

Стереотип о том, что использование одноразовой посуды - это не респектабельно, постепенно уходит в прошлое. Сегодня производители предлагают широчайший выбор красивой, изысканной посуды не только из пластика, но и из:

- полипропилена;

- дерева;

- ламинированного картона;

- бамбука;

- сахарного тростника;

- кукурузного крахмала.

Она полностью безопасна в экологическом плане, так как изготавливается из биоразлагаемого сырья и поддается вторичной переработке. По привлекательности внешнего вида не уступает продукции из фаянса, стекла или фарфора. К тому же такие изделия не впитывают запахи, выдерживают высокую и низкую температуру, не деформируются, легко штабелируются, занимая минимум места при перевозке.

При использовании одноразовой посуды полностью отсутствует риск разбить тарелки и стаканы. Это особенно актуально для детских праздников, поскольку исключается возможность пореза об осколки. Еще одно преимущество в пользу выбора одноразовой посуды - отсутствие затрат времени на ее мытье.

Оригинальность и разнообразие дизайна современной одноразовой посуды позволяет подобрать принадлежности, которые идеально дополнят концепцию любого мероприятия:

- для детского Дня рождения прекрасно подойдут тарелки и стаканчики с яркими рисунками, изображениями любимых героев из мультфильмов;

- на деловой презентации будет уместна однотонная посуда белых, коричневых или черных цветов;

- атмосферу торжества по случаю юбилея или крестин подчеркнут изделия светлых оттенков с изящными узорами.

Подобрать подходящий вариант и заказать одноразовую посуду для кейтеринга можно в интернет-магазине. Большой выбор такой посуды в каталоге компании Гудвин. Практичность, разнообразие форм и размеров дает возможность стильно и эффектно украсить стол к любому событию.