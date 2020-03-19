Какой должна быть одноразовая посуда для кейтеринга
С одной стороны, кажется, что на дорогом празднике непременно нужны изящные фарфоровые тарелки и хрустальные бокалы. Но в таком случае общая стоимость услуг может оказаться неподъемной. Посуда для выездных банкетов должна сочетать в себе:
- функциональность;
- эстетичность;
- прочность;
- небольшой вес;
- компактность.
Удобным и наименее затратным решением оказывается одноразовая посуда. В ней свежеприготовленные блюда отлично сохраняют свой вкус и температуру после перевозки.
Немаловажно, что контейнеры для кейтеринга герметично закрываются, защищая еду от попадания мусора и заветривания. Помимо контейнеров также используют:
- цветные и прозрачные стаканы, фужеры, рюмки, которые смотрятся на праздничном столе не хуже классических стеклянных бокалов;
- порционные ланч-боксы, салатники, креманки для обслуживания гостей на конференциях, симпозиумах, бизнес-фуршетах;
- тарелки, вилки, ложки для сервировки и многое другое.
Одноразовая посуда для кейтеринга - красиво и недорого
Стереотип о том, что использование одноразовой посуды - это не респектабельно, постепенно уходит в прошлое. Сегодня производители предлагают широчайший выбор красивой, изысканной посуды не только из пластика, но и из:
- полипропилена;
- дерева;
- ламинированного картона;
- бамбука;
- сахарного тростника;
- кукурузного крахмала.
Она полностью безопасна в экологическом плане, так как изготавливается из биоразлагаемого сырья и поддается вторичной переработке. По привлекательности внешнего вида не уступает продукции из фаянса, стекла или фарфора. К тому же такие изделия не впитывают запахи, выдерживают высокую и низкую температуру, не деформируются, легко штабелируются, занимая минимум места при перевозке.
При использовании одноразовой посуды полностью отсутствует риск разбить тарелки и стаканы. Это особенно актуально для детских праздников, поскольку исключается возможность пореза об осколки. Еще одно преимущество в пользу выбора одноразовой посуды - отсутствие затрат времени на ее мытье.
Оригинальность и разнообразие дизайна современной одноразовой посуды позволяет подобрать принадлежности, которые идеально дополнят концепцию любого мероприятия:
- для детского Дня рождения прекрасно подойдут тарелки и стаканчики с яркими рисунками, изображениями любимых героев из мультфильмов;
- на деловой презентации будет уместна однотонная посуда белых, коричневых или черных цветов;
- атмосферу торжества по случаю юбилея или крестин подчеркнут изделия светлых оттенков с изящными узорами.
Подобрать подходящий вариант и заказать одноразовую посуду для кейтеринга можно в интернет-магазине. Большой выбор такой посуды в каталоге компании Гудвин. Практичность, разнообразие форм и размеров дает возможность стильно и эффектно украсить стол к любому событию.