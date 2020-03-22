12 способов побороть осеннюю хандру

22:39

На улице становится холоднее, дни короче и темнее. Весь мир становится серым и недружелюбным

За окном ветра и дожди, деревья теряют свои листья. Природа медленно готовится к зимнему сну.

В это время многие люди начинают ощущать нехватку энергии, слабость, сонливость, плохое настроение. Отсутствие солнечного света является основной причиной скверного настроения осенью.

Солнце в октябре светит вдвое меньше, чем весной, и в 100 раз меньше, чем летом. Когда меньше света достигает человеческого глаза, тело производит больше мелатонина, который вызывает сонливость, вялость и апатию.

Женщины в возрасте от 20 до 40 лет особенно чувствительны к колебаниям уровня мелатонина. В то же время в осенние дни снижается выработка гормона серотонина, который отвечает за хорошее настроение.

С психологической точки зрения, осенняя хандра — это не депрессия, а сезонное аффективное расстройство (SAD), то есть сезонное расстройство настроения. Оно случается у людей каждый год в течение осенних и зимних месяцев. Некоторые из нас начинают ощущать последствия нехватки света в сентябре, а другие – только в ноябре. Людям с SAD нужно много спать, им трудно просыпаться по утрам, у них отсутствует энергия и желание работать.

Осенняя хандра также является реакцией индивида на чувство утраты. С наступлением осенних дней заканчивается лето, а вместе с ним пропадает тепло, солнце, зеленые деревья, безоблачное небо, праздничное чувство беззаботности и веселья исчезает. Также теряется возможность заниматься некоторыми видами активного отдыха, реже происходит общение.

Если человек испытывал хандру осенью прошлого года, вполне вероятно, что она вернется и в этом году. Однако с расстройством настроения можно бороться самим.

Вот советы о том, как полюбить осеннюю задумчивость и справиться с грустью

1. Не экономьте на свете! Побалуйте себя сеансом фототерапии.

Пусть дома не будет мрачно и темно. При необходимости замените лампы на более яркие. Фототерапия в настоящее время является одним из наиболее эффективных методов борьбы с осенней хандрой, поскольку она восполняет недостаток света.

Существует возможность пройти серию процедур в психиатрических, психотерапевтических учреждениях и в оздоровительных центрах. Также можно приобрести специальную лампу для дома. Однако перед началом фототерапии стоит посоветоваться с врачом, поскольку существуют заболевания, при которых лечение светом не рекомендуется.

2. Окружите себя цветами, избавьтесь от серости!

Носите красочную одежду и аксессуары, например, красные бусы, зеленые или оранжевые шарфы. Покупайте красочные подушки для дома, поменяйте шторы на яркие с цветами или веселыми рисунками. Купите цветы в горшках и красочных вазах. Выбирайте теплые цвета, поднимающие настроение: оттенки оранжевого, желтого, красного.

3. Выбирая метод борьбы с осенней хандрой, подумайте, как выглядит ваша жизнь со стороны.

Постарайтесь понять, в чем причина осеннего настроения? С чем связано снижение настроения? Чем вызвано появление грусти?

Возможно, фактором подавленного настроения являются конкретные жизненные события, например, проблемы на работе, в семье, отсутствие друзей и т.д. Может быть, хандру вызывает наличие слишком большого количества обязанностей и нехватка времени для себя.

Если человек постоянно занят, напряжен и устал, то восприимчивость к SAD возрастает. Проработав эти вопросы можно приручить и изучить свои страхи, а ответы на них помогут понять, как следует бороться с осенней хандрой.

4. Найдите смысл в осенней задумчивости.

Подумайте, поскольку природа дала нам четыре сезона, каждый из них играет свою роль: весной всё просыпается, летом жизнь течёт беззаботно, осенью окружающий мир успокаивается и готовится к зимнему сну.

Посмотрите на осень как на время размышлений и внутреннего спокойствия. Подумайте о себе: кто я, что я уже достиг и чего ещё хочу достичь в жизни? Что для меня самое главное? Какое у меня призвание? Любая жизненная ситуация может быть использована во благо, а время осенних размышлений может послужить нашему развитию.

5. Перестаньте быть слишком требовательным к себе, будьте добры к себе и другим.

Постарайтесь быть более щадящим для самого себя. Растущий список требований друг к другу подвергает нас неудачам и сбоям. Это, в свою очередь, не оказывает положительного влияния на наше психическое здоровье и благополучие. Поэтому позвольте себе иногда бездельничать с любимой книгой, посмотреть любимые сериалы, сходить к косметологу или сделать массаж.

6. Создайте палитру своих успехов.

Сядьте удобно в кресле и составьте список своих успехов: личных, профессиональных, социальных, семейных, спортивных и т.д. Запишите все свои успехи с детства.

7. Займитесь чем-то плодотворным.

Запишитесь на курсы по танцу живота, на кулинарные уроки, подпишитесь на какой-то благотворительный проект, потому что нет ничего лучше для получения позитивных эмоций, чем помощь другим людям.

8. Находитесь в окружении людей.

Найдите людей полных энергии, внутреннего энтузиазма и заряжайтесь от них силой и радостью.

9. Думайте о приятном будущем.

Запланируйте поездку на лыжах или на экзотический остров, наслаждайтесь мыслями о сверкающем снеге и запахе рождественской елки. Найдите то, что заставит вас чувствовать себя живым.

10. Не поддавайтесь рутине.

Разнообразьте свою повседневную жизнь, например, найдите другой способ добраться до работы, сходите к цветочнику за цветами и поставьте их на рабочий стол, сходите на ланч в суши-бар, после работы выпейте кофе с другом, сделайте перестановку в комнате, побалуйте себя новой прической. Общее правило: проводите своё время не так, как раньше.

11. Двигайтесь, тренируйтесь, ходите в бассейн, на прогулку, на теннис.

Движение заставляет организм вырабатывать больше адреналина и повышает уровень эндорфина или гормона счастья, поэтому после упражнений мы чувствуем себя лучше, следовательно, у нас появляется больше энергии и улучшается настроение.

12. Найдите поддержку.

Если ваше настроение продолжает ухудшаться непрерывно более двух недель, обратитесь к психотерапевту. Иногда помощь психолога оказывается необходимой, потому что хандра может перерасти в серьезную депрессию.

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