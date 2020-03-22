Как правильно защищать кожу зимой и ухаживать за ней

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Зимой кожа страдает гораздо больше, чем в другие времена года

Чтобы быть красивой и здоровой, она заслуживает особой и ежедневной заботы. Переходы из отапливаемых помещений на мороз и ветер, а также зимние солнечные лучи являются основными причинами кожных страданий зимой. Она теряет яркость, высыхает, отслаивается, появляются красные пятна. Кроме того, она может гореть и зудеть, что также доставляет лишний дискомфорт.

Чтобы избежать этих проблем мы должны регулярно проводить зимние ритуалы.

Почему зима наносит вред коже лица

Зимой выработка сальных желез снижается из-за более низких температур, и кожа становится более сухой. Кроме того, действуют эффекты холодной погоды и ветра, которые сушат и раздражают кожу. Еще одним негативным фактором является пребывание в перегретых помещениях с сухим воздухом и быстрыми переходами от зимы к теплу и наоборот.

Больше всего страдает полуобнаженная кожа

Зимой страдает кожа всего тела, но логично, что есть области, которые подвергаются прямому воздействию холода и ветра и поэтому подвергаются большему риску. Это лицо, декольте и руки. Зимой кожа сильно сохнет и имеет тенденцию шелушиться.

При низких температурах кровоток в организме замедляется только в местах, которые недостаточно защищены одеждой. В результате обмен веществ в коже замедляется, и чередование окружающей среды с разными температурами может привести к застою, покраснению кожи, а иногда и крошечным венам.

Какие средства защиты кожи выбрать зимой?

В любом случае, вы должны использовать больше питательных кремов, чем в другие времена года. Идеальным является крем, содержащий витамины А и Е или фруктовые кислоты, И, конечно, с ультрафиолетовым фильтром. Используйте увлажняющие средства только ночью.

Часто можно услышать версию, что мы должны избегать увлажнения кожи зимой. Знайте, это неправда. Увлажнять кожу необходимо и в холодное время года. Главное, чтобы в составе кремов была масляная основа. Например, масло ши.

Гипоаллергенные кремы также являются хорошим выбором, даже если у вас обычно нет чувствительной кожи. Ведь зимой почти каждая кожа становится чувствительной. Гипоаллергенные кремы успокаивают кожу и подавляют неприятные ощущения жжения и напряжения. Наносить не нужно не только на лицо, но и на шею и декольте.

Красивые губы

Мягкая кожа губ больше всего страдает зимой. Купите губную помаду с высоким содержанием жира в аптеке и регулярно смазывайте губы. Возьмите за правило перед выходом на улицу наносить на губы питательный крем или помаду. Они помогут защитить ваши губы. Поэтому никогда не забывайте брать их с собой.

Также вы можете обратиться к проверенному рецепту наших бабушек – наносите на губы тонкий слой меда на 10-15 минут. Желательно делать это перед сном. Как известно, мед отлично увлажняет и питает губы.

Заботиться обо всем теле

После душа или ванны также не забывайте ухаживать за собой. Душ и ванна сушат кожу, поэтому гель для душа должен быть особенным зимой. Выбирайте гели, содержащие масла - например, миндаль, который богат кальцием, магнием и витамином Е. Они успокаивают и смягчают кожу. И подходят для всех типов кожи. Затем используйте более плотные лосьоны для тела или масло для увлажнения, смазки и питания кожи.

Питание кожи "изнутри"

Незаменимые жирные кислоты необходимы для формирования защитного гидролипидного кожного покрова. Если организм страдает от их недостатка, кожа имеет тенденцию к обезвоживанию, воспалению и появлению черно-белых точек. Источником незаменимых жирных кислот является рыба или льняное масло.

Витамин С в качестве антиоксиданта защищает от воздействия свободных радикалов кислорода, которые повреждают кожу. Вместе с медью и цинком он участвует в образовании коллагена и эластина, которые отвечают за упругость и эластичность кожи. Витамин В7 - биотин - входит в состав кожи, волос и ногтей. Его недостаток может вызвать зуд или шелушение кожи и другие проблемы с кожей, включая выпадение волос.

Совет для зимних месяцев:

• Не облизывайте губы - иначе холод нападет на них еще сильнее, появятся зуд и трещины.

• Не сушите волосы фены по утрам перед тем, как идти на работу или в школу. Горячий воздух сушит кожу головы и раздражает ее.

• Также увлажняйте изнутри - пейте много чистой родниковой воды, иногда побалуйте себя минеральной водой с медом и лимоном и делайте травяные и фруктовые чаи.

• Побалуйте себя льняным маслом, которое увлажняет изнутри и богато жирными кислотами.

• Избегайте употребления алкоголя, иначе ваша кожа станет еще суше.

• Уменьшите использование пудры - это высушит кожу и, если вы нанесете жирный крем, вы рискуете заработать пигментацию.

• Подберите подходящий крем для век. Кожа вокруг глаз очень чувствительна и поэтому требуют особого внимания.

• Носите шляпу, шарф и перчатки .

• Расслабьтесь. Вы можете купить самый дорогой крем, но если вы не расслаблены, а может, даже раздражены, кожа не будет ни красивой, ни здоровой.

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