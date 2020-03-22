Пищевые продукты, которые улучшают вашу привлекательность

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Мы все понимаем, что пища, которую мы употребляем, напрямую влияет на наше общее состояние здоровья

Но вы когда-нибудь задумывались, какое влияние оказывают продукты, которые мы употребляем на нашу внешность, кожу и красоту в целом? Какие продукты питания могут помочь человеку сохранить молодость и здоровье своей кожи, шелковистость волос, сияющий цвет лица, стройность фигуры и многое другое.

Перед вами список лучших натуральных продуктов, которые полезны для кожи, волос и внешней привлекательности.

Продукты питания для улучшения внешней привлекательности

• Зеленый чай. Зеленый чай помогает в снижении веса, так как положительно влияет на обмен веществ. Разумное употребление зеленого чая, способно привести в равновесие гормональный фон вашего организма.

Если вы заморозите кубики настоянного чая и начнете регулярно по утрам протирать лицо, то эта приятная процедура поможет вам в борьбе с прыщами и вялостью кожи. Зеленый чай богат антиоксидантами, которые помогают коже выглядеть здоровой, сияющей и молодой.

• Ягоды. Ярко окрашенные ягоды, такие как вишня и черника, богаты антиоксидантами, витаминами группы А,В, которые благотворно влияют на здоровье кожи и помогают уменьшить ее недостатки. Еще ягоды помогают защитить кожу от повреждений, которые в дальнейшем приводят к морщинам и негативно сказываются на внешности.

Нельзя обойти вниманием и цитрусовые, которые обладают антиоксидантами. Цитрусовые содержат в себе множество полезных витаминов и способность положительным образом влиять на кожу, сохраняя ее здоровой и свежей. Отбеливающие маски для лица на основе цитрусовых, способны придавать коже матовый и нежный оттенок.

• Оливковое масло. Оливковое масло богато олеиновой кислотой, одной из жирных кислот, которые поддерживают эластичность клеточных мембран и кожи. Кроме того, оливковое масло содержит небольшое количество других незаменимых жирных кислот, которые борются с очагами воспаления в организме. Наконец, оно содержит витамин Е и полифенолы, которые являются антиоксидантами и защищают кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами.

• Вода. Клетки кожи, для того, чтобы их мембраны были эластичными и восприимчивыми к питательным веществам, нуждаются в большом количестве воды. Это делает их здоровыми и жизнеспособными. Минимальное количество воды, которое нужно пить за день, чтобы сохранить кожу здоровой и увлажненной, составляет около 1.5 литра. Если человек проводит много времени на свежем воздухе или обильно потеет, ему следует пить больше.

• Помидоры. Помидоры полезны как для кожи, так и для волос. Они обеспечивают сияние кожи и дают силу волосам. Помидор, это один из продуктов питания, который помогает улучшить красоту как при употреблении, так и при использовании в качестве маски или скраба для лица.

• Чеснок. Чеснок богат антиоксидантами и минералами. В его состав входит такой незаменимый минерал, как селен, который ярко проявляет себя в борьбе с морщинам, нейтрализуя повреждения тканей и клеток организма. Считается, что чеснок обладает анти возрастными свойствами, а содержащиеся в чесноке минералы помогают поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей.

Пищевые продукты для использования в качестве масок и скрабов для улучшения красоты

• Ананас. Ананас полон жизненно важных ферментов и следовательно, при использовании в качестве скраба он обеспечивает превосходные результаты очищения , наряду с необходимым пилинг эффектом.

• Авокадо. Авокадо отлично увлажняет кожу и лечит ее раздражения, вызванные экземой или прыщами. Сливочная, богатая растительными жирами природа этого фрукта, приятна и полезна для кожи.

• Овес. Овес при использовании в качестве маски для лица обладает успокаивающими свойствами, а также помогает бороться с раздражением и покраснением кожи.

• Молоко. Добавление чашки сухого молока в ванну с водой может помочь увлажнить кожу. Молочная кислота, которую содержит молоко обладает отшелушивающим эффектом. После этой процедуры рекомендуется хорошо промыть кожу чистой водой.

• Огурец. Огурец обладает увлажняющими свойствами, поэтому на кожу наносят ломтики огурца и равномерно распределяют по всему лицу. Пятнадцать минут хватает для того, чтобы кожа засияла чистотой и свежестью.

• Мед. Считается, что мед обладает целебными и питательными свойствами. Таким образом он используется в борьбе с прыщами, растяжками и разного рода ожогами кожи. Мед также способствует питанию для волос.

• Банан. Плод богат силиконом и калием, поэтому очень полезен для кожи и волос. Он используется в качестве маски, причем применять его можно как в очищенной, так и неочищенной форме. Такие маски разглаживают морщины и делают кожу более эластичной и нежной.

• Йогурт. Молочная кислота, содержащаяся в йогурте, может удалять ороговевшие частички кожи с лица и тела. Йогурт используется в качестве мягкого скраба или маски. Он также обладает увлажняющими и успокаивающими свойствами.

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