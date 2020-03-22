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Пищевые продукты, которые улучшают вашу привлекательность

21:34 22.03.2020

Мы все понимаем, что пища, которую мы употребляем, напрямую влияет на наше общее состояние здоровья 

Но вы когда-нибудь задумывались, какое влияние оказывают продукты, которые мы употребляем на нашу внешность, кожу и красоту в целом? Какие продукты питания могут помочь человеку сохранить молодость и здоровье своей кожи, шелковистость волос, сияющий цвет лица, стройность фигуры и многое другое.

Перед вами список лучших натуральных продуктов, которые полезны для кожи, волос и внешней привлекательности.

Продукты питания для улучшения внешней привлекательности

 

Зеленый чай. Зеленый чай помогает в снижении веса, так как положительно влияет на обмен веществ. Разумное употребление зеленого чая, способно привести в равновесие гормональный фон вашего организма.

Если вы заморозите кубики настоянного чая и начнете регулярно по утрам протирать лицо, то эта приятная процедура поможет вам в борьбе с прыщами и вялостью кожи. Зеленый чай богат антиоксидантами, которые помогают коже выглядеть здоровой, сияющей и молодой.

Ягоды. Ярко окрашенные ягоды, такие как вишня и черника, богаты антиоксидантами, витаминами группы А,В, которые благотворно влияют на здоровье кожи и помогают уменьшить ее недостатки. Еще ягоды помогают защитить кожу от повреждений, которые в дальнейшем приводят к морщинам и негативно сказываются на внешности.

Нельзя обойти вниманием и цитрусовые, которые обладают антиоксидантами. Цитрусовые содержат в себе множество полезных витаминов и способность положительным образом влиять на кожу, сохраняя ее здоровой и свежей. Отбеливающие маски для лица на основе цитрусовых, способны придавать коже матовый и нежный оттенок.

Оливковое масло. Оливковое масло богато олеиновой кислотой, одной из жирных кислот, которые поддерживают эластичность клеточных мембран и кожи. Кроме того, оливковое масло содержит небольшое количество других незаменимых жирных кислот, которые борются с очагами воспаления в организме. Наконец, оно содержит витамин Е и полифенолы, которые являются антиоксидантами и защищают кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Вода. Клетки кожи, для того, чтобы их мембраны были эластичными и восприимчивыми к питательным веществам, нуждаются в большом количестве воды. Это делает их здоровыми и жизнеспособными. Минимальное количество воды, которое нужно пить за день, чтобы сохранить кожу здоровой и увлажненной, составляет около 1.5 литра. Если человек проводит много времени на свежем воздухе или обильно потеет, ему следует пить больше.

Помидоры. Помидоры полезны как для кожи, так и для волос. Они обеспечивают сияние кожи и дают силу волосам. Помидор, это один из продуктов питания, который помогает улучшить красоту как при употреблении, так и при использовании в качестве маски или скраба для лица.

Чеснок. Чеснок богат антиоксидантами и минералами. В его состав входит такой незаменимый минерал, как селен, который ярко проявляет себя в борьбе с морщинам, нейтрализуя повреждения тканей и клеток организма. Считается, что чеснок обладает анти возрастными свойствами, а содержащиеся в чесноке минералы помогают поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей.

Пищевые продукты для использования в качестве масок и скрабов для улучшения красоты

 

Ананас. Ананас полон жизненно важных ферментов и следовательно, при использовании в качестве скраба он обеспечивает превосходные результаты очищения , наряду с необходимым пилинг эффектом.

Авокадо. Авокадо отлично увлажняет кожу и лечит ее раздражения, вызванные экземой или прыщами. Сливочная, богатая растительными жирами природа этого фрукта, приятна и полезна для кожи.

Овес. Овес при использовании в качестве маски для лица обладает успокаивающими свойствами, а также помогает бороться с раздражением и покраснением кожи.

Молоко. Добавление чашки сухого молока в ванну с водой может помочь увлажнить кожу. Молочная кислота, которую содержит молоко обладает отшелушивающим эффектом. После этой процедуры рекомендуется хорошо промыть кожу чистой водой.

Огурец. Огурец обладает увлажняющими свойствами, поэтому на кожу наносят ломтики огурца и равномерно распределяют по всему лицу. Пятнадцать минут хватает для того, чтобы кожа засияла чистотой и свежестью.

Мед. Считается, что мед обладает целебными и питательными свойствами. Таким образом он используется в борьбе с прыщами, растяжками и разного рода ожогами кожи. Мед также способствует питанию для волос.

Банан. Плод богат силиконом и калием, поэтому очень полезен для кожи и волос. Он используется в качестве маски, причем применять его можно как в очищенной, так и неочищенной форме. Такие маски разглаживают морщины и делают кожу более эластичной и нежной.

Йогурт. Молочная кислота, содержащаяся в йогурте, может удалять ороговевшие частички кожи с лица и тела. Йогурт используется в качестве мягкого скраба или маски. Он также обладает увлажняющими и успокаивающими свойствами.

Фото с сайта pixabay.com
 

Темы: Красота и уход за собой, Питание и диеты
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