Как выбрать элитные межкомнатные двери из массива

14:40

Элитные межкомнатные двери из массива будут хорошо смотреться с любым стилем интерьера

Если нужно подобрать эстетичные, качественные, прочные и долговечные варианты, то лучше всего использовать элитные межкомнатные двери из массива. Они функциональные и при этом выглядят очень привлекательно. Их изготавливают из дуба, ольхи, ясеня, сосны и прочих пород древесины, которая отличается структурой волокна, расцветками, плотностью.

Разновидности массива

Двери, изготавливаемые из древесины, выпускают с применением нескольких видов технологий. Массивы бывают цельными и клееными. В первом случае используется цельный кусок дерева. Он проходит основную обработку, потом его дополняют разнообразными декоративными элементами (витражами, резьбой). Что касается массива клееного типа, то его делают из нескольких кусков древесины. Их комбинируют друг с другом, а потом фиксируют с помощью клея. Волокна располагаются в разных направлениях, а это означает, что повышается прочность и устойчивость к влиянию атмосферных осадков.

Почему стоит выбрать межкомнатные двери из массива

Главные достоинства межкомнатных элитных дверей от компании «Ставрос», изготавливаемые из массива, заключаются в следующем:

экологичные и натуральные;

прочные, надежные;

устойчивые к износу;

обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами;

красивый внешний вид;

отличные показатели влагообмена, то есть они впитывают лишнюю влагу, но потом, когда воздух становится сухим, то обратно ее отдают.

Кроме того, они обладают и другими полезными свойствами и особенностями в зависимости от того, из какой породы древесины изготовлены. К примеру, одним из самых дорогостоящих вариантов является дуб, который отличается повышенной прочностью, твердость, долговечность. А вот ясень считается более дешевым вариантом, но по свойствам он явный конкурент дуба. Материал получается упругим и износостойким. Бук тоже обойдется дешевле, чем дуб, а если материал правильно просушить, то он становится еще более прочным. Клен практически не реагирует на влагу, поэтому такие двери можно устанавливать в ванной и уборной.

К тому же элитные межкомнатные двери из массива будут хорошо смотреться с любым стилем интерьера. В классическом направлении их украшают разными декоративными деталями, инкрустациями. В стиле барокко предпочтительны более темные оттенки с добавлением резных и золотистых деталей, а вот в провансе они, наоборот, простые, светлые, но с техникой состаривания. Классические однотонные варианты подходят для современных направлений дизайна.