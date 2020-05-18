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Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордную сумму

16:59 18.05.2020
Фото Sotheby's
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Кроссовки знаменитого американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он дебютировал в составе "Чикаго", были проданы на онлайн-аукционе за рекордную сумму, пишет Вloomberg.

Торги прошли на аукционе Sotheby's. Кроссовки Nike Air Jordan 1s c автографами тренеров были выкуплены за 560 тысяч долларов, тогда как организаторы торгов ожидали, что кроссовки будут выкуплены за 100-150 тыс. долларов.

Предыдущий рекорд был датирован 1972 годом, тогда кроссовки Moon Shoes фирмы Nike были проданы за 437,5 тыс. долларов.

Физиологическая особенность Джордана заключается в том, что на правой ноге он носит обувь слега большего размера, чем на левой.

Джордан дебютировал в "Чикаго" в 1984 году, в составе этой команды стал шестикратным чемпионом НБА. Кроме того, он – двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США. Завершил карьеру в 2003 году.

Темы: Аукционы и торги в мире
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