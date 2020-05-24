«Ральф Лорен» пожертвует 1,5 млн своей продукции нуждающимся медикам

17:16

Компания Ralph Lauren присоединилась к некоторым крупным ритейлерам и решила бесплатно раздать около 1,5 млн своей продукции нуждающимся людям, которые сражаются с коронавирусной инфекции, сообщает Газета.RU.

Отмечается, что корпоративный фонд Ральфа Лорена пожертвовал средства и ресурсы для поддержки глобальной сети онкологических учреждений по всему миру. Также одежда и другие средства будут переданы в качестве пожертвований медикам, работающим с больными коронавирусом.

«Этим маленьким жестом мы с глубокой благодарностью признаем неустанную работу наших местных работников здравоохранения», — сказал Ральф Лорен.