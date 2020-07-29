В поисках настоящего меда: можно ли купить за 80 рублей?

13:44

Всем привет! Любите ли вы сладкое так, как люблю его я? В моем окружении таких нет. Супруг вообще равнодушен к сладостям, а я ни дня не могу прожить без чаепития со вкусняшками

Но от сладких вкусняшек, как известно, остается не только приятное послевкусие и сытость, но и лишние сантиметры на талии. А мы девушки относимся к этому болезненно – каждой хочется быть стройняшкой и не бояться вставать на весы. Очередное мое взвешивание настроения не добавило – плюс 2 кг за неделю, и это притом, что к обжорству я не склонна. В итоге пришла к выводу, что виной всему моя тяга к сладкому – а это углеводы, избыток которых легко трансформируется в жиры.

Полностью отказаться от сахара было выше моих сил, поэтому решила искать альтернативу. Первое, что пришло на ум, – это сухофрукты. Но сразу отмела этот вариант – слишком калорийно. А вот про мед задумалась – идея показалась хорошей, ведь это и полезно, и сладко. Я бы даже сказала, что слишком сладко. Мед считается калорийным продуктом – 329 ккал в 100 г. Но за счет повышенной сладости и приторности много его не съешь, в одной чайной ложке всего 26 ккал – этого мне хватает ровно на одно чаепитие.

Но проблема оказалась в другом. Исколесив все свои местные магазинчики, я пришла к выводу, что настоящего меда у нас в Воронеже не отыскать. Ну не может баночка объемом 250 мл стоить 80 рублей (именно такой я видела в супермаркете у дома). Я же понимаю, что содержать пасеку – дорогое удовольствие и большой труд. Никто не будет работать себе в убыток и продавать мед практически за бесценок.

Начала мониторить сайты и искать, где купить настоящий мед. В основном попадались какие-то интернет-магазины, я так поняла, что посредники, которые скупают у пасечников мед, а затем продают его втридорога. На второй странице выдачи Гугла обратила внимание на сайт “Сила мёда”. Это оказался не просто интернет-магазин, а сайт настоящей семейной пасеки – с реальными фотографиями, отзывами, видеороликами. Видно, что владелец пасеки Георгий Борисович дорожит своей репутацией и может доказать природное происхождение меда и других продуктов пчеловодства. На сайте выложены сканы документов – ветеринарный паспорт пасеки, данные экспертиз и лабораторных исследований. Есть ссылка на канал ютуб, где самые большие скептики могут убедиться, что пасека реальная, а мед, который продается на сайте, – настоящий. Причем заказывать здесь можно не только мед. Сторонники народной медицины могут купить прополис, воск, цветочную пыльцу, соты, пергу с доставкой.

Способ доставки выбираете вы сами – мне было удобно получать Почтой России. Правда, не экспресс-доставка получилась, но уже через 5 дней я могла наслаждаться вкуснейшим ароматнейшим луговым медом. Даже не могу передать этот незабываемый вкус, приятную терпкость и запах полевого разнотравья!

Рекомендую всем покупать мед на настоящей пасеке – ищите лучшую в своем регионе и делайте заказ. Для меня лучшей стала пасека Георгия Борисовича – теперь именно она будет снабжать меня полезными сладостями, которые не навредят фигуре.

Достоинства:

очень вкусно;

натурально;

есть документы на пасеку и мед;

много не съешь – безопасно для фигуры.

Недостатки: