Виды фрез для аппаратного маникюра

20:00

Маникюр бывает двух видов: классический и аппаратный

Последний предполагает использование аппарата и специальных фрез. Именно от качества фрез будет зависеть конечный результат. Их ассортимент достаточно велик, а выбор зависит от типа кутикулы и сложности работы.

Алмазные

Этот вид фрез предназначен исключительно для работы с ороговевшей кожей. В интернет магазине KristallNails можно купить фрезы для аппаратного маникюра и педикюра следующих видов:

Пламя. Фреза работает с кожей.

Игла. Она приподнимает кутикулу, чтобы в дальнейшем можно было убрать сухую часть. Также фреза вычищает налипшую на ноготь кожу и прорабатывает боковые валики.

Шар. Справляется быстро с огрубелой кожей на боковых валиках и срезает ее. В педикюре фреза служит для счищения стержневых мозолей.

Цилиндр. Позволяет сформировать арку нарощенного ногтя. В педикюре служит для удаления мозолей и натоптышей на стопах.

Цилиндр со скругленным верхом. Его основное предназначение – подготовка ногтевой пластины к дальнейшему нанесению искусственного покрытия

Твердосплавные

Эти фрезы разработаны для удаления мягкого или твердого материала с ногтевой платины. Чаще всего мастера применяют «кукурузу». Ее абразив определяется по окрасу насечки:

красный – мягкий;

синий – средняя жесткость;

зеленый – жесткий.

Для удаления гель-лака используют фрезу с красной насечкой, а для удаления твердого материала – с синей и зеленой. Кроме этого, твердосплавные фрезы позволяют опилить ноготь под требуемую форму. При выборе нужно учитывать рекомендуемое количество оборотов, особенно, если фреза с зеленой пометкой, чтобы предотвратить травмирование ногтя.

Керамические фрезы

Эти фрезы более плавно снимают материал, чем твердосплавные. Особенно полезны они будут новичкам, которые только осваивают аппаратный маникюр. Керамика менее травмоопасная, поэтому мастер сможет полноценно обработать ногтевую пластину, боковые валики и удалить сухую часть кутикулы, не причинив вреда клиенту.

Шлифовщики и полировщики

Эти фрезы необходимы на завершающем этапе маникюра. Они позволяют выровнять пластину, удалить лишний слой искусственного материала. Полировщики предназначены для удаления заусенцев и придания коже глянцевого блеска. Они также бывают разной жесткости: розовые, желтые, зеленые, коричневые, белые. Первые два вида можно использовать для обработки нежной кутикулы.