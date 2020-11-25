Королева Великобритании выпустила собственную марку джина
Королева Великобритании Елизавета II запустила собственное производство джина, пишет издание Daily Mail.
Напиток получил название Sandringham Celebration Gin. Он был изготовлен на винокурне в поместье королевы на севере Норфолка.
Джин разлит по бутылкам объемом 500 миллилитров. Его стоимость составляет 50 фунтов стерлингов (около пяти тысяч рублей).
Как отмечает издание, джин является одним из любимых алкогольных напитков Елизаветы II.
Это уже третий алкогольный бренд, который открывает королевская семья. В июле Букингемский дворец представил коллекцию джина Royal Collection Trust, а несколько месяцев спустя сын королевы принц Чарльз решил индивидуально выпускать этот же напиток под маркой Highgrove.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Обожаю деятельных и даже просто подвижных стариков. Учимся долго и активно жить.
И называется он "Волька ибн Алёша"
подалась значит в самогонщики.. лавры никулина не дают покоя..