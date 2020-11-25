Королева Великобритании выпустила собственную марку джина

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственное производство джина, пишет издание Daily Mail.

Напиток получил название Sandringham Celebration Gin. Он был изготовлен на винокурне в поместье королевы на севере Норфолка.

Джин разлит по бутылкам объемом 500 миллилитров. Его стоимость составляет 50 фунтов стерлингов (около пяти тысяч рублей).

Как отмечает издание, джин является одним из любимых алкогольных напитков Елизаветы II.

Это уже третий алкогольный бренд, который открывает королевская семья. В июле Букингемский дворец представил коллекцию джина Royal Collection Trust, а несколько месяцев спустя сын королевы принц Чарльз решил индивидуально выпускать этот же напиток под маркой Highgrove.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2020, 20:01
    Гость: Молодец, старуха

    Обожаю деятельных и даже просто подвижных стариков. Учимся долго и активно жить.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Фото с сайта facebook.com
Санду выступила за полный вывод российских войск из Приднестровья
«Иногда складывается впечатление, что мир действительно забыл заваленные трупами овраги Бабьего Яра, чадящие трубы Освенцима - и Нюрнбергский трибунал»
«Это – ваш уровень: вы сами их лепите и создаёте с тщанием Пигмалиона, не даёте им рассыпаться и уйти с экранов»
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Израиль нанес авиаудар по окрестностям Дамаска
Администрация Трампа предложила ввести санкции против Минобороны России
© KM.RU, Илья Шабардин
В России появится новый налог на зарплаты для помощи безработным
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия ужесточает правила получения виз для иностранцев
ФИФА назвала имена номинантов на приз лучшему игроку и тренеру года
RTVI назвал размер штрафа Канделаки за незаданный вопрос Турчаку
Фото с сайта twitter.com
Минпросвещения утвердило дату итогового сочинения для 11 классов
Умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона