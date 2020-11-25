Королева Великобритании выпустила собственную марку джина

17:45 25.11.2020

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственное производство джина, пишет издание Daily Mail.

Напиток получил название Sandringham Celebration Gin. Он был изготовлен на винокурне в поместье королевы на севере Норфолка.

Джин разлит по бутылкам объемом 500 миллилитров. Его стоимость составляет 50 фунтов стерлингов (около пяти тысяч рублей).

Как отмечает издание, джин является одним из любимых алкогольных напитков Елизаветы II.

Это уже третий алкогольный бренд, который открывает королевская семья. В июле Букингемский дворец представил коллекцию джина Royal Collection Trust, а несколько месяцев спустя сын королевы принц Чарльз решил индивидуально выпускать этот же напиток под маркой Highgrove.