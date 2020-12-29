Умер легендарный французский модельер Пьер Карден

Пьер Карден

В больнице Americain de Paris в пригороде Парижа в возрасте 98 лет скончался легендарный французский модельер Пьер Карден, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление родственников Кардена.

"Сегодня день большой грусти для всей нашей семьи, Пьера Кардена больше нет. Великий кутюрье пережил целое столетие, оставляя Франции и всему миру уникальное художественное наследие — не только в моде", - говорится в заявлении родственников.

Карден родился 2 июля 1922 в Италии. Его родители в 1924 году перебрались во Францию. С 14 лет Карден начал работать подмастерьем у портного, в войну работал на Красный Крест, а полноценную карьеру начал как театральный художник после войны в Париже - он в 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище".

В Париже он работал на дом моды Paquin, а в 1947 году возглавил ателье Кристиана Диора. Свой дом моды Карден создал в 1950 году. Его первой крупной работой стал дизайн трех десятков костюмов для "бала века" - первого послевоенного крупного костюмированного бала, который прошел в сентябре 1951 года в Палаццо Лабиа в Венеции.

С 2009 года Карден был послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и лауреатом многочисленных наград разных стран, в том числе командором Ордена Почетного легиона и кавалером российского Ордена Дружбы.

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