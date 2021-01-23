19:29 23.01.2021

Для вас создана атмосфера заботы и комфорта

Клиника лазерной и эстетической косметологии Evolution – это центр красоты и здоровья для женщин и мужчин. Мы идем в ногу со временем, опираясь на накопленный опыт и глубокое знание косметологии и эстетической медицины и готовы предложить своим пациентам полный спектр услуг для улучшения лица и тела. В нашей клинике Вас ждут процедуры с омолаживающим, оздоровительным, корректирующим эффектом. Клиника оборудована новейшей медицинской техникой, что позволяет нам работать по современным методикам.

Что нужно знать перед походом в косметологическую клинику

Проверить наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности. Услуги косметологов включены в перечень видов медицинской деятельности, подлежащих обязательному лицензированию. Проверьте срок действия лицензии. Обычно ее отсканированная копия размещена на сайте медицинской организации и висит в рамочке на видном месте в самой клинике. Из пункта 1 вытекает пункт 2 - медицинскую лицензию невозможно получить без наличия в штате работников с медицинским образованием. Убедитесь в том, что вы собираетесь на прием к специалисту с медицинским дипломом. Его наличие никто никогда не скрывает. На сайте хорошей клиники описаны все имеемые регалии каждого доктора. В правильно работающей клинике все услуги оказываются на основании письменного договора. Внимательно ознакомьтесь с договором, прежде чем его подписывать. Это полезное действие мало кто делает, но оно поможет заранее увидеть возможные «подводные камни». Наименование и реквизиты организации, оказывающей услуги по договору должно совпадать с реквизитами в лицензии. Обязательно сохраняйте чек, подтверждающий оплату проведенных процедур. Посмотреть на техническое оснащение клиники. От него во многом зависит успех в решении вашей проблемы. Совершенно очевидно, что наличие передовой техники будет всячески подчеркиваться в рекламных материалах и на сайте компании. Путем необременительного интернет-серфинга легко узнать, у кого оборудование лучше и современнее. Ознакомиться с ценами на популярные процедуры. Если они стоят подозрительно дешево, здесь что-то не так: или лицензии нет, или техника старая, или прием ведут не те люди, которые имеют на это право. Да, везде и всюду проводятся акции, даются скидки, но в разумных пределах. Если позволяет время, нанести тестовый визит в клинику и осмотреть ее на предмет внешнего вида, вежливости персонала и всего остального, о чем шла речь выше.

С нашей стороны было бы верхом цинизма давать вам эту инструкцию и не соответствовать изложенным в ней требованиям. Но на всякий случай сообщим, что наша клиника имеет медицинскую лицензию, прием ведется специалистами с медицинским образованием, услуги оказываются по договору. В кабинетах установлена самая современная техника, цены нормальные и сулят вам определенную выгоду.

Для вас создана атмосфера заботы и комфорта. Ждем вас в клинике Evolution.