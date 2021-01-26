СМИ назвали имена знаменитостей с пластикой и ботоксом

Кортни Кокс

Британское издание The Sun опубликовало список звезд, которые неоднократно прибегали к косметическим процедурам, таким как инъекции ботокса. 

Многие звезды предпочитают умалчивать о том, какие косметические процедуры они переносили в разные периоды своей карьеры. Но в последнее время некоторые из них решились говорить об этом публично.

Так, звезда сериала "Друзья", актриса Кортни Кокс, призналась, что в молодости применяла инъекции ботокса. Она также рассказала, что жалеет о некоторых пластических операциях. "Вы должны смириться со старением, и это то, что мне трудно было принять", - пояснила Кокс. 

В список любителей косметических процедур попала и телезвезда Ким Кардашьян, которая призналась, что делала инъекции ботокса, чтобы избавиться от морщин.

В своей любви к инъекциям ботокса и подтяжкам лица признались популярная модель Кэти Прайс и британская певица Тулиса Контоставлос. Последняя добавила, что ее не волнует критика поклонников, утверждающих, что после пластики она стала "неузнаваемой".

"Мне нравится делать антивозрастные процедуры, подтяжку мышц. Также я использую наполнители для губ", - призналась певица.  

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