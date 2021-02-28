Мужской парфюм: семейства ароматов и нюансы выбора

Пара © KM.RU, Михаил Попов

Мужской парфюм: семейства ароматов и нюансы выбора

Завершающую часть в любом образе играет аромат, исходящий от человека. И если женские духи представлены в широком ассортименте практически в любом магазине, то выбрать мужской парфюм несколько сложней. В основном потому, что на мужские парфюмы все еще ниже, чем на «отдушки» для прекрасной половины человечества. Перед выбором парфюма стоит обратить внимание на ряд аспектов: семейство ароматов, собственные ощущения от запаха и, конечно же, дополнительные условия использования тех или иных одеколонов.

Разновидности ароматов

Ароматы в парфюмерных композициях группируются по разным семействам. Классификацию проводят по источнику или сырью, которое дает тот или иной аромат. При группировке и выборе ароматов используются определенные правила, которые придется учитывать и при выборе парфюма. Основные семейства ароматов:

  1. Восточные – специи, мускус, ваниль.
  2. Древесные – кедр, сандал, пачули, ветивер.
  3. Травянистые – лаванда, тимьян, мята, розмарин.
  4. Цветочные – роза или розовая вода, лилия, иланг-иланг и т.д.
  5. Цитрусовые – нероли, грейпфрут, апельсин, лимон, бергамот.
  6. Океанические – синтезированные запахи, похожие на них возникают во время дождя, рядом с морем.
  7. Фруктовые – запахи всех фруктов, кроме цитрусовых.

Древесные и восточные ароматы больше подходят для использования в зимнее время. Океанические и цитрусовые – традиционная часть летних образов. А цветочные и травянистые служат «связующим звеном» в композициях и присутствуют в каждом парфюме.

Что еще учесть при выборе парфюма для мужчины?

Большинство людей сейчас предпочитает заказывать те или иные вещи в интернете. С парфюмами это срабатывает только в том случае, если запланирована покупка уже известного аромата. Впервые же покупать духи нужно в обычном магазине, поскольку:

  1. Нельзя точно сказать, понравится ли аромат – даже знание тех или иных композиций дает лишь приблизительное понимание того, как будет пахнуть одеколон или туалетная вода.
  2. Неизвестно, подойдет ли аромат человеку. Любой парфюм смешивается с естественным запахом тела, получившийся аромат будет отличаться от заявленного производителем.
  3. У некоторых людей на парфюм может развиться аллергическая реакция.

Выходом из положения будет покупка пробника. Еще можно при первой покупке выбрать туалетную воду в парфюмерном магазине, а в дальнейшем заказывать ее же через интернет-каталоги, экономя на дисконте и услугах посредника.

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