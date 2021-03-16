16:51 16.03.2021

Ещё с давних пор золотая цепочка является символом благородства и богатства.

Сейчас же данное ювелирное изделие может органично подчеркнуть практически любой гардероб - от повседневного до офисного. Золотая цепочка, как незаменимый атрибут, полюбилась одинаково мужчинами и женщинами, поэтому этот аксессуар можно по праву считать универсальным. В эстетическом отношении золото нетривиально дополняет образ персоны и подчеркивает его или её индивидуальность. В этой статье мы рассмотрим то, как выбрать золотую цепочку, это по истине незаменимое ювелирное изделие, которое точно не оставит вас равнодушным.

Материал

Для начала рассмотрим то, как подойти к оценке золота выбранного ювелирного изделия. Существует несколько видов золота: жёлтое, красное, белое. Конечно, выбор из этой тройки зависит от вашего вкуса. Жёлтое, самое распространённое и классическое в своей эстетике, для получение такого цвета добавляют медь и серебро, такому золоту соответствует 585 проба. Красное золото состоит из самого золота, цинка и меди, поэтому такой материал имеет красный отлив. Белое золото получается засчёт смещения серебра, никеля и платины, кстати, именно белое золото отлично сочетается с любыми драгоценными камнями.

Проба

Существует 5 видов проб: 375, 585,750, 900, 985. Эти трёхзначные числа говорят нам о том, сколько грамм чистого золота содержится в ювелирном изделии. От этого, кстати, зависит ценовая политика, так что выбор пробы напрямую зависит от ваших финансовых возможностей в покупке предполагаемой золотой цепочки. Чем выше проба, тем дольше вам прослужит изделие, оно не так быстро будет терять презентабельный вид.

5 популярных переплетений цепочек

1. Якорное плетение - очень распространённый тип, характерный для тонких цепочек под кулоны. В основном это женские и детские цепочки. Суть данного плетения в одинаковом количестве золотых звеньев.

2. Кардинал (американка, питон, фараон) - очень прочное и очень сложное в своём изготовлении изделие. Интересный факт: вес такого ювелирного украшения варьируется от 20 до 40 грамм.

3. Лисий хвост (или же византийское, королевское плетение) - такая разновидность плетения заключается в применении звеньев колец одного типа и размера. В основном такие цепочки предназначаются для мужчин.

4. Колосок - этот вид плетения чем-то идентичен лисьему хвосту, но звенья направлены только в одну сторону. Визуально схоже с колоском пшеницы. Такая цепочка очень крепкая и годится для ежедневного ношения.

5. Ролло - круглые и ровные звенья, которые соединены перпендикулярно друг другу. Это украшение подходит одновременно мужчинам и женщинам.

Подводя итоги, хочется сказать, что золотая цепочка - это непростой атрибут в одежде. Существует огромное количество плетений цепочек, которые разоличаются по форме. Ознакомиться с ассортиментом золотых цепочек вы можете на сайте https://www.585zolotoy.ru/catalog/gold-chains/ или в магазине Золотой 585.

