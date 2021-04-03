Необычные серебряные ювелирные украшения из Израиля

13:30 3.04.2021

Многие любители ювелирных украшений постепенно отказываются от красного и желтого золота в пользу серебра.

Белый металл сочетается с любым стилем одежды, подчеркивает классический или спортивный, повседневный образ. Серебро неприхотливо в уходе, если придерживаться простых правил эксплуатации. Широкий выбор эксклюзивных украшений из Израиля представлен в магазине DEN'O. Изучите полный ассортимент, чтобы заказать красивые серьги, кольца, колье или браслеты.

Ассортимент ювелирных украшений



Здесь вы можете заказать серебряные серьги с опалом. Драгоценные камни выразительно смотрятся в изящной оправе. В продаже есть классические массивные серьги, небольшие пусеты, модели с необычным дизайном. Каталог включает разные ювелирные изделия, выпускаемые под брендом DEN'O:





кольца;



серьги;



браслеты;



часы;



колье;



броши;



кулоны.





Ассортимент постоянно пополняется, над новыми коллекциями работают талантливые дизайнеры, ювелиры, которые учитывают тенденции современной моды, но всегда вносят собственное видение в дизайн украшений. При производстве применяют серебро 925 пробы, которое обрабатывается методами родирования, чернения. В качестве декоративных элементов и вставок используют натуральные и искусственные драгоценные камни, настоящее золото. Сочетание серебра и опала, граната, других минералов всегда смотрится особо изысканно и стильно. В продаже есть целые комплекты украшений, которые дополнят праздничный образ. Всегда можно получить консультацию эксперта, которые поможет подобрать изделия для повседневного ношения или какого-то торжественного события.



Покупка стильных украшений из Израиля



DEN'O – израильский бренд, а в этой стране всегда следят за качеством выпускаемой продукции. Каждое наименование поставляется с полным пакетом сопроводительных документов – паспортом изделия, гарантией качества. Удобные, прочные застежки, надежные крепления используются в каждой модели украшений. Эти ювелирные изделия станут вашими фамильными драгоценностями, которые вы будете передавать по наследству своим потомкам.



Здесь вы можете подобрать серебряные серьги с золотом себе или на подарок близкому человеку. В каталоге есть подробное описание моделей, многочисленные фотографии, чтобы вы смогли оценить, как будет смотреться украшение на вас. Доставка возможна по всей России транспортными компаниями. Отправка осуществляется сразу после согласования деталей заказа.