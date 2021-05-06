Ударопрочные кейсы: что это такое и зачем нужно

18:13 6.05.2021

Существуют вещи, которым нужен отдельный уход и безопасность.

К таким объектам можно отнести ювелирные украшения, валюту, ценные бумаги, антиквариат, а также произведения искусства. Для транспортировки нужен отдельное место, чтобы в случае чего, они могли остаться в целости и сохранности. В этой статье мы поговорим про ударопрочные кейсы и их преимущества.

Что такое ударопрочный кейс?

На примере компании «Корсар», мы предложим вам ознакомиться с данным термином. Такой тип кейса, из определения, является максимально ударостойким предметом, выполненным из специального материала.

Конструкция ударопрочных кейсов

Нужно отметить, что при их производстве применяются инновационные решения. Состоят они из защелок с эксцентриками, которые выполнены из стального материала, а также кейсы имеют ручки, покрытые противоскользящим веществом, и ролики, которые при необходимости можно снять. Сделаны ударопрочные контейнеры из качественного полиэтилена, который, как уже понятно, обладает противоударными свойствами. Соответственно, вы можете не бояться за то, что кейс деформируется или повредиться при транспортировке. Они достаточно герметичны. Они обеспечивают надежную защиту оборудования от агрессивных воздействий внешней среды, ударов, падений, попадания воды и пыли, перепадов температур и атмосферного давления.

Преимущества ударопрочных кейсов

Приобретая кейс в данной компании, вы можете быть спокойным за вещь, ведь такой кейс очень герметичный и ударопрочный, его можно сделать любого размера, в зависимости от груза. Также, клиенту предоставляется возможность приобрести транспортные контейнеры и шкафы-контейнеры.

Ударопрочные кейсы производятся на заводе, где есть самая современная техника. Занимаются производством такого рода кейса специалисты высокого профиля, которые могут взяться за заказ любой сложности. Есть еще одно преимущества – кейсы «Корсар» соответствуют стандартам ГОСт, а также военных стандартов.

Качество кейсов и контейнеров подтверждено испытаниями в государственных аккредитованных лабораториях. К преимуществам услуг и продукции компании относят такие, как:

1. Приемки «1» (ОТК) и «5»;

2. Очень строгий контроль к выполнению качественного изделия;

3. компания является исполнителем государственных оборонных заказов;

4. многолетний опыт поставок в рамках ГОЗ;

5. большое количество заказчиков, репутация надежного партнера и поставщика, производителя;

6. Опыт работы более 18 лет;

7. Имеются лицензии и сертификаты на выпускаемую продукцию;

Купить кейс от компании "Корсар" и узнать более подробную информацию о всех видах кейсов, а также ознакомиться с лицензией на товары можно на их официальном сайте.