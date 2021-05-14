Помолвочное кольцо и обручальное: в чем основные отличия

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Свадьба – это прекрасное событие в жизни каждого человека, символизирующее настоящую искреннюю любовь и желание создать новую ячейку общества – семью.

 Конечно, свадьба может быть в жизни и не одна, но относиться к такому мероприятию нужно, несомненно, серьезно. Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет, то же самое и со свадебной церемонией – как проведешь, так и пройдет дальнейшая супружеская жизнь. Немаловажным является выбор свадебного кольца. В этой статье мы поговорим, про кольца на свадьбу и чем отличается помолвочное кольцо от обручального.

Чем отличаются помолвочные кольца от обручальных?

Сейчас многие люди воспринимают помолвочные и обручальные кольца как единое целое, но на самом деле, это абсолютно два разных понятия.
Помолвочное кольцо – это не простое украшение, а доказательство серьезности жениха сделать предложение любимой. Обычно в середине такого кольца находится драгоценный камень, чаще всего бриллиант. Исторически сложилось так, что чем дороже, экстравагантнее помолвочное кольцо, тем зажиточнее жених. Обручальное же кольцо надевается молодоженами в момент вступления в брак (в ЗАГСе) и носится всю оставшуюся жизнь.

Различия

Первое весомое отличие двух этих колец друг от друга – время носки. Раньше было принято, что невеста носит помолвочное кольцо до тех пор, пока не вступит в брак. Далее, на смену помолвочного встает обручальное кольцо. Однако реалии современного мира показывают, что сейчас девушки предпочитают носить оба кольца вместе, поэтому подбирают их приблизительно в одном стиле.

Главное отличие кольца на свадьбу от кольца на помоловку является дизайн изделия. Первые обладают достаточно лаконичной формой, обычно это золотое кольцо без камней, либо же с их минимумом, что символизирует простоту любви без ненужных излишеств. Вторые же – это абсолютный полет фантазии. Помолвочные кольца могут быть не только с бриллиантами, но и с рубинами, фианитами, даже с малахитом. Форма ювелирного украшения может быть также совершенно разной – от классической до причудливой в стиле Бохо. Однако, не забывайте, что мода изменчива, и то, что вы выбрали, может стать неактуальным через пару лет. А классика – это классика, она была, есть и будет.


 

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