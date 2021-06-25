Вечные профессии. Какие специальности всегда были и будут востребованы на рынке труда?

14:48 25.06.2021

Что можно сказать про выбор профессии?

Можете ли вы быть уверены, что выбранная профессия будет востребована на протяжении всей вашей трудовой деятельности? Ведь многие специальности со временем теряют свою актуальность: одни становятся непрестижными, другие перестают приносить желаемый доход, третьи вовсе могут вскоре исчезнуть. Есть ли профессии, которые всегда были и наверняка останутся востребованными в будущем? Об этом вы узнаете, ознакомившись с материалом, изложенным в этой статье.

Медицинские работники

Первыми врачевателями были знахари и шаманы, которые лечили соплеменников целебными травами и заклинаниями. Уже в V веке до н. э. операции с применением наркоза проводились в Китае, а общепризнанный «отец медицины» – Гиппократ практиковал и составлял медицинские трактаты еще в IV веке до н. э. С тех пор и поныне профессия врача является одной из самых почитаемых в мире.

Возможно ли, чтобы в будущем новые технологии и роботы заменили медиков? Вряд ли, ведь организм каждого человека уникален, поэтому лечение многих заболеваний требует индивидуального подхода. Более того, количество болезней увеличивается с каждым годом, что требует все больше квалифицированных медицинских работников.

Архитекторы и инженеры

Наиболее древним архитектурным сооружением считается храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, возраст которого составляет более 12 тысяч лет. А самым первым архитектором признан египетский жрец Имхотеп, руководивший возведением пирамиды фараона Джосера в III веке до н. э. В эпоху средневековья и Возрождения талантливые зодчие общались напрямую с королями, создавая для них архитектурные шедевры.

Однако и в наши дни, чтобы построить оригинальное здание, мост или уникальную парковую зону, необходимо иметь большой творческий потенциал, которым искусственный интеллект еще не скоро овладеет. Воплотить же задуманное архитектором в жизнь с учетом особенностей местности и технологичности конструкции способен лишь высококлассный инженер.

Специалисты по продажам

Сразу стоит оговориться, что специалист в области продаж – это ни кассир, ни продавец, скучающий за прилавком магазина. Это человек, умеющий так представлять продукцию, чтобы потенциальный потребитель захотел ее купить. Лучшим в мире продавцом признан Джо Джирард, который за свою карьеру смог реализовать 13 тысяч автомобилей, причем не оптом, а в розницу. Он умудрялся продавать по 5-6 машин в день, а его коллеги продавали столько же авто лишь за месяц.

Пока существуют товарно-денежные отношения, можно быть уверенным, что специалисты по продажам будут востребованы. Сегодня профессиональные продавцы ценятся работодателями выше других специальностей, поскольку именно от них зависит прибыль любого предприятия.

Деятели культуры и искусства

Первая наскальная живопись появилась около 40 тысяч лет назад в эпоху палеолита, когда древний человек жил еще в пещерах и шалашах. На протяжении становления и развития цивилизованного общества каждое поколение оставляло после себя произведения искусства, передающие уклад жизни, чувства и переживания людей. При любом режиме, будь то демократический, коммунистический или даже фашистский, существовали свои деятели литературы и искусства.

Возможно, художники и музыканта, писатели и поэты, актеры и режиссеры – это самые «вечные» профессии. Вряд ли когда-нибудь искусственный интеллект сможет создать художественное произведение, отражающее чувства и эмоции социальной группы, где каждый человек имеет собственные интересы и моральные ценности.

Несмотря на скоротечность и непредсказуемость современного мира, его экономических и политических реалий, существует еще немало профессий, которые наверняка будут востребованы в течение ближайших десятилетий. Главное, чтобы выбранная специальность приносила человеку моральное удовлетворение, а не была в тягость, как наказание или принудительная работа.