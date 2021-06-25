Вечные профессии. Какие специальности всегда были и будут востребованы на рынке труда?
Можете ли вы быть уверены, что выбранная профессия будет востребована на протяжении всей вашей трудовой деятельности? Ведь многие специальности со временем теряют свою актуальность: одни становятся непрестижными, другие перестают приносить желаемый доход, третьи вовсе могут вскоре исчезнуть. Есть ли профессии, которые всегда были и наверняка останутся востребованными в будущем? Об этом вы узнаете, ознакомившись с материалом, изложенным в этой статье.
Медицинские работники
Первыми врачевателями были знахари и шаманы, которые лечили соплеменников целебными травами и заклинаниями. Уже в V веке до н. э. операции с применением наркоза проводились в Китае, а общепризнанный «отец медицины» – Гиппократ практиковал и составлял медицинские трактаты еще в IV веке до н. э. С тех пор и поныне профессия врача является одной из самых почитаемых в мире.
Возможно ли, чтобы в будущем новые технологии и роботы заменили медиков? Вряд ли, ведь организм каждого человека уникален, поэтому лечение многих заболеваний требует индивидуального подхода. Более того, количество болезней увеличивается с каждым годом, что требует все больше квалифицированных медицинских работников.
Архитекторы и инженеры
Наиболее древним архитектурным сооружением считается храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, возраст которого составляет более 12 тысяч лет. А самым первым архитектором признан египетский жрец Имхотеп, руководивший возведением пирамиды фараона Джосера в III веке до н. э. В эпоху средневековья и Возрождения талантливые зодчие общались напрямую с королями, создавая для них архитектурные шедевры.
Однако и в наши дни, чтобы построить оригинальное здание, мост или уникальную парковую зону, необходимо иметь большой творческий потенциал, которым искусственный интеллект еще не скоро овладеет. Воплотить же задуманное архитектором в жизнь с учетом особенностей местности и технологичности конструкции способен лишь высококлассный инженер.
Сразу стоит оговориться, что специалист в области продаж – это ни кассир, ни продавец, скучающий за прилавком магазина. Это человек, умеющий так представлять продукцию, чтобы потенциальный потребитель захотел ее купить. Лучшим в мире продавцом признан Джо Джирард, который за свою карьеру смог реализовать 13 тысяч автомобилей, причем не оптом, а в розницу. Он умудрялся продавать по 5-6 машин в день, а его коллеги продавали столько же авто лишь за месяц.
Пока существуют товарно-денежные отношения, можно быть уверенным, что специалисты по продажам будут востребованы. Сегодня профессиональные продавцы ценятся работодателями выше других специальностей, поскольку именно от них зависит прибыль любого предприятия.
Деятели культуры и искусства
Первая наскальная живопись появилась около 40 тысяч лет назад в эпоху палеолита, когда древний человек жил еще в пещерах и шалашах. На протяжении становления и развития цивилизованного общества каждое поколение оставляло после себя произведения искусства, передающие уклад жизни, чувства и переживания людей. При любом режиме, будь то демократический, коммунистический или даже фашистский, существовали свои деятели литературы и искусства.
Возможно, художники и музыканта, писатели и поэты, актеры и режиссеры – это самые «вечные» профессии. Вряд ли когда-нибудь искусственный интеллект сможет создать художественное произведение, отражающее чувства и эмоции социальной группы, где каждый человек имеет собственные интересы и моральные ценности.
Несмотря на скоротечность и непредсказуемость современного мира, его экономических и политических реалий, существует еще немало профессий, которые наверняка будут востребованы в течение ближайших десятилетий. Главное, чтобы выбранная специальность приносила человеку моральное удовлетворение, а не была в тягость, как наказание или принудительная работа.
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