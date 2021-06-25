Суши Мастер - ресторан японской кухни в г. Екатеринбург

16:26 25.06.2021

У блюд японской кухни очень много фанатов по всему миру. В Екатеринбурге очень часто выбирают именно доставку суши и роллов поэтому стоит обратить внимание на данную услугу. А чтобы не прогадать, рекомендуется обратиться в ресторан Суши Мастер.

Узнать о нём подробнее можно тут: https://ekaterinburg.sushi-master.ru/

Суши Мастер

В Екатеринбурге в общей сложности восемь ресторанов Суши Мастер, разбросанных по всему городу. Сразу стоит отметить, что условия доставки и режим работы заведений может отличаться.

В меню ресторана все блюда из традиционной японской кухни. Тут есть большой выбор суши и роллов, сеты, лапша и рис, горячие блюда, салаты, десерты, напитки и даже фирменное меню в отдельной категории можно найти.

Преимущества доставки от Суши Мастер:

В торговой сети приемлемые цены, но и это далеко не все. Здесь на регулярной основе проходит немало акций. Например, в день рождения можно получить скидку в двадцать процентов. Кроме того, если вы пригласите друга, то каждый из вас получит скидку по пятнадцать процентов. Если вы заполните данные в личном кабинете, то в подарок получите роллы. Кроме того, наиболее часто скидки действуют на сеты, но иногда и на отдельные порции. А с каждого заказа возвращается кэшбэк от пяти и до пятнадцати процентов, в зависимости от того, как часто вы оформляете заказ.

Как правило, никто не хочет долго ждать после оформления заказа. К счастью, у курьеров Суши Мастер на доставку уходит не более одного часа с момента подтверждения заказа.

Оплачивать свой заказ можно любым удобным способом. При оформлении заказа через сайт можно использовать карту Visa или MasterCard. При получении кроме наличных и этих двух карт можно использовать ещё одну: МИР.

Доставку в ресторане можно оформить на любой день и любое удобное время, но сделать это необходимо как минимум за один час до желанной трапезы.

А если вдруг вы любите ходить за своими вкусняшками самостоятельно, то вполне можете оформить заказ и забрать его спустя тридцать минут после этого момента. А узнать о том, где находится ближайшее заведение вы можете у оператора.

В ресторане Суши Мастер можно не платить за доставку, если сумма заказа будет достаточно высокой. Но в одном районе уже после оформления заказа на 700 рублей не придется платить, а в другом придется оформить доставку как минимум на 1500 рублей. В ином случае придется платить от 50 и до 240 рублей.

В ресторане готовят исключительно из свежих и качественных продуктов, которые привозят только проверенные поставщики. У них есть все сертификаты, которые подтверждают качество каждого продукта.

Готовкой занимаются только настоящие профи. У специалистов Суши Мастер есть обширная база знаний и многолетний опыт, благодаря которому они готовят намного лучше людей без подобной базы.

Режим работы у каждого заведения действительно разный. Одни работают с 10:00 и до 22:40, а другие с 12:00 и до 00:30.

Остальные детали или нюансы вы можете уточнить у оператора или заглянуть на сайт и узнать все оттуда.