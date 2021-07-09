Почему выгоднее приобретать игрушки оптом?

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Дети – это цветы жизни, и для того, чтобы они были жизнерадостными, нужно дарить им подарки. 

Нет ничего роднее для ребенка, чем любимая игрушка. В этой статье мы поговорим про выгоду покупки игрушек оптом в Одессе 7 км, а также поговорим про основные преимущества интернет-магазина игрушек «Колибри».

Итак, зачем нужен оптовый склад игрушек?

Оптовая продажа всегда отличается от розничной по нескольких параметрам:
1. Цена. Покупая игрушки оптом, вы сэкономите значительную денежную сумму, при этом купите продукции в 3 раза больше;
2. Многообразие выбора. Интернет-магазин «Колибри» имеет на вооружении тысячи моделей детских игрушек, предназначенных для разных возрастов, среди которых есть мягкие игрушки, куклы, переводимые татуировки, мозаики. Так же компания следит за современными тенденциями – в ассортименте можно найти игрушки-антистресс, как «поп-ит» и «сквиш», а также слаймы и лизуны, которые смогут восстановить нервную систему не только ребенку, но и взрослому человеку. Выбирая интернет-магазин «Колибри», вы можете не сомневаться в качестве изделий, ведь все товары сертифицированы, а китайские поставщики – проверены временем.
3. Оптовое приобретение товара идеально подойдет тем лицам, которые планируют открывать свой бизнес, связанный с торговлей детскими товарами. Действительно, гораздо выгоднее покупать в России в большом оптовом магазине, чем искать поставщиков за границей, мучиться с логистикой, долго ждать.

Почему интернет-магазин «Kalibri»?

Существует ряд преимуществ, после которых вы по другому посмотрите на оптовую продажу детских игрушек и поймете, почему выгодно покупать игрушки в интернет-магазинах, в том числе в компании «Kalibri»:

  • Постоянный мониторинг сотрудниками социальных сетей в целях получения информации об актуальных тенденциях, в том числе, отслеживание детских Youtube и Tik-Tok каналов;
  • Оптимальные цены, даже с учетом просчета денег за доставку;
  •  Минимальная цена заказа – 500 грн;
  •  Наличие бонусов для постоянных клиентов;
  • Доставка по Украине.
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