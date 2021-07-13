Виды камер наблюдения: основные нюансы

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Как говорится, безопасность превыше всего!

 И действительно, в нашем непростом мире зачастую помогает только одно - камера наблюдения. В вопросе выбора данного устройства необходимо проявить усидчивость, ведь рынок камер видеонаблюдения большой: существует огромное количество типов, моделей и брендов таких девайсов. В этой статье мы поговорим про основные типы и виды камер наблюдений

Типы камер видеонаблюдения

Можно выделить две основные категории современных камер видеонаблюдений: IP и аналог. В свою очередь аналоговые делятся на три подтипа HD-CVI, HD-TVI, AHD, которые отличаются характеристиками и ценой.

Виды камер видеонаблюдения

Существуют следующие виды камер для наблюдения:

  1. Миниатюрные
  2. Корпусные
  3. Цилиндрические
  4. Купольные
  5. Мини-купольные камеры
  6. Купольные PTZ
  7. Панорамные FishEye камеры
  8. Угловые
  9. Модульные
  10. Мультиматричные

Мы поговорим вкратце про основные – миниатюрные, корпусные, купольные, панорамные FishEye камеры и мультиматричные.

Миниатюрные камеры

Такие устройства предназначены для стен или пола, и крепятся, соответственно, на данных поверхностях. Довольно часто их называют кубическими, однако это не совсем верно. Главное отличие – маленький размер и возможность подключать их к сети питания через разъемы, открытые для доступа. В основном их используют для «домашнего» видеонаблюдения. К преимуществам относят небольшие габариты, многофункциональность, включающую в себя Wi-Fi, наличие встроенного микрофона и динамика, подсветка и так далее. Пользователь видеокамеры может просматривать через камеру в режиме онлайн, также посмотреть архивы с SD-карты.

Корпусные камеры

Считается, что такой тип камеры является традиционным. Они расположены на открытом и просматриваемом месте, как раз именно они помогают предупредить правонарушения. Выполнены в основном такие камеры видеонаблюдения в форме параллелепипеда. Их можно использовать не только в помещении, но и на улице. Важным плюсом является то, что к корпусным камерам можно самостоятельно найти нужный объектив и установить его.

Купольные камеры

Такую камеру необходимо фиксировать на месте, и имеет куполообразную форму. К важной особенности можно отнести непримечательный вид, именно поэтому ее лучше всего устанавливать внутри пространства помещения. Невозможно понять, куда именно «смотрит» объектив устройства, а это значит, что преступник не сможет выявить «слепые зоны». Это гарантирует некоторую защищенность охраняемой территории. Еще одним плюсом является то, что такую камеру очень трудно отвернуть или сломать из-за того, что у нее нет кронштейна.

Панорамные FishEye камеры

Панорамная камера такого типа обладает объективом, который называется «рыбий глаз» или «FishEye». Данный тип объективов способен снимать пространство на триста шестьдесят градусов, наличие ISP-процессора позволяет исправлять любые искажения. Благодаря этому, панорамное изображение получается четким и без размытостей

Мультиматричные видеокамеры

Такой вид камеры видеонаблюдения обычно состоит из нескольких матрица с объективов. Они позволяют создать подробное детальное панорамное изображение, обладающее высоким качеством. Причем, в возможности мультиматричных видеокамер входит ликвидация любых искажений, если сравнивать их с классической одноматричной видеокамерой «fish-eye».
 

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