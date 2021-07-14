Москвичам предложили превратить QR-коды во временные тату
Сервис по доставке еды Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил совместную акцию по созданию временных татуировок в QR-кодами для посещения кафе и ресторанов, пишет РИА Новости.
Горожанам доступно шесть вариантов офрмления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя. Временная тату будет держаться две недели.
Для получения татуировки надо сделать заказ в интернет-магазине и затем прислать в магазин QR-код.
"С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города", - пояснили свою инициативу в Delivery Club.
Напомним, что с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот он и фашизм. И это в стране, победившей его в 1945. Горько, обидно, слёзы... За что мой дед воевал? Когда проснётся русский народ и свернёт башку этим гадам, насилующим мою Родину? У нас теперь и гестапо есть - полиция, и СС - казачки. Дожили...
А он ваш? Церковь всегда была на стороне угнетателей. Всегда лизоблюдствовала у властного стола. Единственный период, когда её поставили на положенное место - СССР.
Да сразу клеймо на лоб идиотам!
лизнуть ботинок хозяину, который позволит купить у него тарелку с макаронами
А где наш Патриарх? Где шум?