Где готовят вкусные суши и роллы в Москве?

Чтобы отведать экзотические блюда не обязательно бегать по магазинам в поисках нужных ингредиентов или ехать в другую страну. Можно заказать суши и роллы с доставкой на дом. С каждым днем появляется все большее количество ресторанов, которые предлагают отведать блюда Стран Восходящего Солнца.

Не все заведения обладают хорошим сервисом, быстрой доставкой и соблюдают оригинальные рецепты во время приготовления пищи. Рассмотрим популярные заведения столицы, где можно отведать суши и роллы. Если вы хотите насладиться экзотической пищей, обратите внимание на ресторан Суши Мастер. Он специализируется на приготовлении японских блюд. Узнать более подробную информацию можно на сайте https://moskva.sushi-master.ru/.

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Суши Мастер

Ресторан Суши Мастер долгое время работает на рынке и предлагает посетителям отведать суши, роллы, сеты, супы, десерты, закуски, салаты, вок пищу по приемлемой цене. Здесь можно заказать блюда для проведения вечеринки, романтического свидания, корпоратива, празднования дня рождения. Для большой компании выгоднее заказать сет, чем роллы по отдельности.

Ресторан предлагает своим клиентам следующее:

·        Оперативную доставку в пределах города. Курьер в течении часа доставит заказ в герметичной таре, которая сохраняет свежесть ингредиентов. При заказе на сумму 699-999 рублей блюдо будет доставлено бесплатно. Если сумма заказа меньше, клиенту необходимо доплатить 150 рублей.

·        Контроль качества ингредиентов. Заведение сотрудничает только с сертифицированными поставщиками, которые привозят свежайшие ингредиенты.

·        Разнообразие меню. Чтобы радовать своих клиентов, в заведении постоянно обновляется меню. Здесь можно заказать вегетарианские блюда или пищу с низкой калорийностью.

·        Услуга самовывоза. При желании клиент может забрать свой заказ самостоятельно. Это поможет сэкономить время на доставку блюд.

·        Скидки и подарки именинникам. Заведение постоянно проводит акции. Порой можно сэкономить около 30-50% от первоначальной стоимости. Ресторан дарит именинникам скидку 20% к основному заказу.

Заказы можно оформить на сайте или по указанному номеру телефона с 10 утра до 10 вечера. Если курьер задерживается в пути, менеджер предупредит об этом.

Тануки

Сеть ресторанов Тануки специализируется на приготовлении блюд японской кухни. Здесь можно насладиться традиционными роллами «Калифорния» и «Филадельфия», так и попробовать что-то новое. Заведение отличается от конкурентов наличием круглосуточной доставки. Все блюда тщательно упаковываются и доставляются в течении часа, поэтому можете не сомневаться, что получите заказ еще горячим. Чтобы заказать любимое блюдо, достаточно оставить заявку на сайте. Консультант оперативно свяжется и уточнит детали. Оплатить можно с помощью банковской карты или наличными курьеру. На первый заказ клиент получает скидку 20%. Чтобы следить за акционными предложениями, необходимо подписаться на рассылку новостей.

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