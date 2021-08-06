12:19 6.08.2021

Современные реалии диктуют современные подходы.

Это касается любых сфер жизнедеятельности человека. В этой статье мы поговорим про интернет-банкинг, что это такое и зачем он нужен. Более подробную информацию можно найти на сайте https://cabinet-bank.ru/.

Что такое интернет-банкинг?

Под интернет-банкингом подразумевается технология, базирующаяся на дистанционном банковском обслуживании, которое включает в себя наличие доступа к пользовательским банковским счетам и информации об операциях. Данные предоставляются круглые сутки и с любого гаджета, у которого есть возможность выхода в Интернет. Для того, чтобы выполнить операции, нужен рабочий браузер, при этом, пользователю совсем необязательно устанавливать приложения или клиентскую часть ПО.

Преимущества использования интернет-банка

1. Быстрые операции из любой точки мира, ведь ходить в банковские организации стало необязательно. В том числе, можно совершать денежные операции (например, оплату штрафов) через личный кабинет портала Госуслуги;

2. Серьезная система безопасности. Для того, чтобы войти в систему, помимо ввода логина и пароля, необходимо держать при себе мобильный телефон с номером, который привязан к карте или личному банковскому кабинету. Без пин-кода, который приходит по номеру телефона, зайти на сервис не получится;

3. У онлайн-банков есть прекрасная опция, которая называется автоплатеж. Смысл заключается в том, что в определенный день, когда нужно заплатить, например, за телефонный тариф, с вашей карты автоматически списывается нужная сумма. Таким образом, вы экономите время, и можете быть уверены, что ваш баланс будет всегда пополнен.

4. В онлайн-банках относительно недавно появилась возможность любому человеку заниматься инвестициями, ведь онлайн-банки поддерживают развитие брокерства, тем самым предоставляя клиентам доступ к международным фондовым рынкам;

5. Необходимо сказать то, что с помощью интернет-банкинга можно решить практически все вопросы (кроме серьезных обстоятельств) в режиме онлайн. Коммуникация между клиентом/пользователем и оператором банка проходит в оперативном порядке через диалог или звонок;

6. В большинстве случаев, при использовании интернет-банкинга, не взимается комиссия за совершенные операции;

7. Возможность в любой момент проверить свой баланс и проконтролировать денежные траты. Ведь всегда спокойнее, когда знаешь, куда были потрачены деньги. В онлайн-банках можно посмотреть историю операций.

