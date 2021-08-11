Что такое родительский контроль и как его установить

20:07 11.08.2021

Когда ты хочешь обеспечить своего ребёнка безопасностью, ты сделаешь все возможное, чтобы воплотить это в жизнь

Компьютерные и мобильные игры, неблагоприятные сайты порабощают ребёнка, и это несомненно, вызывает у его мамы и папы волну беспокойства. Как поставить родительский контроль на разные операционные системы и что это такое, расскажем в нашей статье.

Операционная система Android



Если обратиться к родным настройкам операционной системы, то вы увидите, что на минимальном уровне, но защита от неблагоприятных сайтов есть. Но действует она только на самых маленьких пользователей, которые не научились пользоваться смартфоном всецело.

Если взять операционную систему Android, то внутренняя защита способна закрыть неблагоприятный сайт или приложение самостоятельно, также удалив историю посещения. Загрузки незнакомых и подозрительных приложений оно отменяет. Дополнительные опции можно настроить внутри Play market (Google Play). Для этого в настройках заранее нужно подключить «Родительский контроль».

Родители могут настроить позволяемые для посещения сайты, установив ограничение по возрасту. От 1 до 17-18 лет. Правда, через какое-то время ваше чадо научится пользоваться другими серверами и платформами, что значительно обойдёт выстроенную систему.

Операционная система IOS



Контроль за посещаемыми сайтами в операционной системе IOS идеально проработан. Даже с учётом того, что эта система не позволяет внедряться другим защищающим программам, ей всё же нужно довериться.

Благодаря IOS, у вас есть несколько функций, значительно облегчающих жизнь. Это «экранное время» и ограничения в получаемом контенте. Вы самостоятельно выставляете возрастные ограничения и запретные программы и сайты.

Минусы – нельзя управлять контролем дистанционно и ставить ограничения временно.

Главные функции контроля родителя:

• Скачав приложение, вы сможете отслеживать местоположение ребёнка и просматривать историю его перемещений.

• Вы можете вручную установить ограничение по времени использования.

• Многие приложения сами фильтруют сайты и неблагоприятные файлы.

• Смотря от приложения, вы можете читать переписки ребёнка, просматривать историю звонков и прослушивать его разговоры.

• «Тревожная кнопка» - если случился форс-мажор, родители сразу узнают о местонахождении ребёнка.