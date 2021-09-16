Почему женщинам так нравятся серьги с рубином

19:34 16.09.2021

Рубиновые серьги всегда привлекают внимание: этот камень с необычайно глубоким, насыщенным красным оттенком неподвластен моде.

Серьги с рубинами — как выбрать

Рубин — яркий, выразительный самоцвет, который идеально подходит в качестве вечернего аксессуара. Серьги с крупным камнем или оригинальным дизайном обычно надевают на торжественные события: сияющий корунд пурпурного, малинового или насыщенного розового оттенка в оправе из золота позволит почувствовать себя королевой любого мероприятия.

Однако сегодня блистательные рубины уместны и в повседневности. Изящные пусеты с небольшим камнем прекрасно сочетаются с деловым нарядом и коктейльным платьем. Для маленьких принцесс подойдут серьги, украшенные россыпью миниатюрных рубинов и бриллиантов.

При выборе сережек важны возраст и особенности внешности:

Чем старше женщина, тем крупнее камень она может себе позволить.

С помощью сережек можно визуально гармонизировать овал лица. Обладательницам широких скул и круглого лица подойдут удлиненные модели, а украшения округлой формы придадут объема узколицым дамам.

Особенности рубина

Рубин — одна из разновидностей корундов, прозрачных минералов высокой твердости. Это дорогостоящий драгоценный камень, который по оптическим и физико-механическим свойствам уступает только алмазам.

Рубин заслуженно считается «царем самоцветов»: издавна у правителей многих великих держав в сокровищницах хранились роскошные драгоценности, украшенные камнями насыщенных огненных оттенков.

Кому подойдут серьги с рубином

Драгоценности, украшенные рубинами, относятся к ювелирной классике. Они подходят большинству женщин, главное — подобрать подходящий оттенок самоцвета и оправы.

Однако есть и исключения. С особой тщательностью нужно подбирать рубиновые серьги:

обладательницам рыжих волос;

светловолосым дамам с голубыми глазами;

смуглым дамам и любительницам сильного загара.

Рубину приписывают магические свойства. Считается, что это могучий талисман и амулет, способный придать уверенности и защитить от несчастий. Рубин покровительствует огненным знакам Зодиака — Льву, Стрельцу и Овну.

Как отличить подделку

Настоящий природный рубин имеет очень высокую стоимость — из-за редкости этого самоцвета. Последние десять лет цены на рубины растут даже быстрее, чем на бриллианты.

В ювелирных изделиях обычно используют натуральные, но облагороженные камни. Природные минералы подвергаются дополнительной обработке, которая позволяет устранить мелкие дефекты и улучшить цвет корунда.

Отдельная категория — синтетические рубины, которые выращиваются в специальных лабораториях. Качественный искусственный самоцвет по внешнему виду и даже по твердости может не уступать природному минералу. Напротив, если перед вами крупный рубин безупречного цвета, скорее всего, это лабораторный, окрашенный экземпляр. Добросовестные производители не скрывают тот факт, что камень выращен в искусственных условиях.

Помимо этого, на рынке встречается много изделий с поддельными самоцветами, которые выдаются за настоящие рубины. Чтобы не попасть на удочку мошенников, покупайте драгоценности в проверенных магазинах. Точную оценку качества и стоимости самоцвета поможет провести опытный ювелир. В домашних условиях камень можно попробовать проверить следующими способами:

Настоящий рубин обладает высокой твердостью (в этом он уступает только бриллианту). Если уронить, ударить или даже попробовать расколоть самоцвет, на нем не останется никаких повреждений. Если же они появились, перед вами может быть подделка из граната или бирюзы.

Фальшивый самоцвет выдает приглушенный матовый блеск, тогда как блистание натуральных рубинов не уступает бриллиантам.

Опустите камень в стакан с молоком: если жидкость приобрела розоватый блеск, перед вами — оригинальный самоцвет.

Правила ухода

Чтобы освежить серьги с рубинами, достаточно периодически чистить их с помощью мягкой зубной щетки в теплой мыльной воде. После этого драгоценности нужно ополоснуть под чистой проточной водой и промокнуть салфеткой. Раз в несколько лет украшения с рубинами рекомендуется показывать ювелиру.

Чтобы серьги всегда имели безупречный внешний вид, храните украшение в отдельной коробочке или мешочке из мягкой ткани.