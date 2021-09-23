Где опубликовать свою книгу или рассказ, список лучших сайтов

16:58 23.09.2021

Список сайтов, где можно опубликовать стихи или книгу

1. «Литрес: Самиздат»

SelfPub – это портал, позволяющий любому автору опубликовать книгу собственного сочинения в интернет-библиотеках и виртуальных книжных магазинах. Количество партнерской аудитории сайта доходит до миллиона читателей.

Попав на «Литрес: Самиздат», можно выложить книгу целиком или частично в черновом режиме. После этого платформа функционирует сама: делает верстку готовой книги, занимается её бесплатным размещением в крупнейших магазинах всемирной паутины, таких как «Озон», MyBook и Google Play, а также в платной библиотеке ресурса с учетом авторского прайса и комиссионных расходов.

Преимущества. «Литрес» имеет подробный список часто задаваемых вопросов для писателей. Например, как разместить свои рассказы на ресурсе, продать свое детище и нарастить популярность. Сервис легок в эксплуатации даже для тех, кто не имеет опыта и навыков работы с современными издательствами.

Недостатки. Комплекс необходимых книжных услуг, включая печать, редактуру, корректуру и верстку, является платным. То же касается и рекламных опций, связанных с продвижением.

2. «Проза.ру»

Один из самых популярных литературных порталов на территории РФ. На его страницах предоставлен свободный доступ для пользовательских действий, поэтому опубликовать рассказ может любой желающий. Портал, который начал свою работу еще в 2000 году, на сегодняшний день является одним из крупнейших интернет-издательств. Авторские права на опубликованные произведения защищены.

Чтобы воспользоваться преимуществами сервиса и публиковаться на постоянной основе, необходимо пройти официальную регистрацию на сайте – под ником или настоящим именем. После этого можно разместить произведение. Далее есть два пути: или ожидать читательского отклика, или раскручивать личный аккаунт. Сделать это можно элементарными действиями. Например, поддерживая активность на сайте комментариями и рецензиями к чужим творениям, регулярным участием в литературных конкурсах, номинированием на местные премии. Также можно вложить финансы в личную раскрутку и продвижение – выбор остается за автором. Услуги контролируются «Российским союзом писателей», поэтому за определённую плату можно издать альманах или напечатать книгу.

Преимущества. Возможность публиковаться, размещать взаимные рецензии, наращивать рейтинг без привязки к дате регистрации. Следовательно, как начинающие, так и бывалые писатели имеют равные права и обязанности. Площадка оформлена в стиле минимализм, что обеспечивает удобство чтения и с ПК, и со смартфона.

Недостатки. Любой текст с основной страницы отсортирован, в зависимости от даты размещения. Возможности классификации по авторству или названию нет. Найти нужное произведение можно через окно поиска.

3. «Литмаркет»

Бренд «Литмаркет» увидел мир в 2016 году, как партнерское детище двух писателей - Дмитрия Руса и Никиты Аверина.

Это библиотека для всех, начиная с авторов и писателей и заканчивая читателями, декламаторами и прочими профессионалами киноиндустрии. Начинающие литераторы могут отправить на сайт свои публикации, не рассчитывая на гонорар. Доступно выкладывание аудиокниг и книг в электронных версиях.

Для начала работы достаточно зарегистрироваться в режиме писателя (это можно сделать, как сразу, так и позже), заполнить форму заявки, загрузить произведение и включить режим ожидания ответа от модераторов сервиса. На сайте представлены и другие виды деятельности, к примеру, ведение блога, участие в конкурсах.

Преимущества. Каждый зарегистрированный пользователь получает бесплатный доступ к сайту, т.е. возможность публиковать свои работы – от романов до стихов – а также почувствовать себя частью литературных интернет-звёзд. Версия сайта адаптивная, поэтому он удобен в пользовании с любого гаджета. Лауреаты здешних конкурсов получают возможность размещать и публиковать книги в известном издательстве. Доступна прямая коммуникация с автором, однако ответ не гарантирован.

Недостатки. Сайт имеет самиздатовский формат, но фактически гости портала мотивированы произведениями известных писателей. На новичков здесь обращают внимание далеко не всегда.

4. Призрачные миры

Интернет-магазин, имеющий романтическо-готическое название, представляет широкому кругу читателей литературу, которую принято называть «неформат». Это, прежде всего, такие жанры, как любовный роман, мистика, фэнтези.

Платить комиссию нужно за каждую успешную продажу, а авторские права защищаются в официальном порядке.

Преимущества: Функционирует классификация произведений по запросам. Работает онлайн-журнал для демонстрации своих литературных талантов.

Есть возможность саморекламы. Сайт оформлен удобно и компактно. Оплата быстрая и без заключения официального договора.

Недостатки: Небольшой выбор доступных жанров. Маленькие произведения (80000 знаков) можно зарегистрировать только бесплатно.

Публикация не быстрая. Одну книгу могут рассматривать неделю.

5. Целлюлоза

На этом сайте можно читать новейшие и еще не изданные книги любимых и самых известных авторов в электронном виде. Писатели творят в режиме реального времени и самостоятельно загружают результаты на сайт по мере написания, фрагментировано.

Величина авторской прибыли зависит от его дохода за предыдущий период (месяц календаря). Существуют рейтинг писателей: без уровня (гонорар 50%), первый (55%), второй (60%), третий (65%), четвертый (70%), пятый (75%), шестой (78%) и седьмой (80%). Чем выше доход - тем выше авторитет и, следовательно, писательский гонорар. Все права закреплены за автором, работает система защиты от пиратского копирования.

6. Surgebook

Читательская и писательская социальная сеть, представляющая собой комфортабельный рабочий инструмент для авторов, публикующих, как отдельные главы, так и готовые книги. Работают блоги, налажена обратная связь с читателем. Удобная платформа для литературной деятельности, где легко начинать творческий процесс.

Регистрироваться несложно, потому что послать потенциальное издание на модерацию если и могут, то совсем ненадолго. Чтобы открыть доступ к книге, где ее скачают бесплатно все желающие, автор самостоятельно выкладывает свое детище на страницах портала. Гарантируется защита авторских прав.

7. Журнал «Самиздат»

По сравнению с другими, более опытная, но устаревшая платформа. Именно поэтому ее отличает примитивный дизайн. Зато количество авторов и читателей здесь довольно велико. Возможностью бесплатно опубликовать что-либо в открытом доступе пользуются многие люди. При этом многие авторы нередко указывают реквизиты личных электронных кошельков в качестве инструмента благодарности для отзывчивых читателей. Таким образом, портал можно назвать краудфандингом в самой ненавязчивой форме.

Преимущества. Этот журнал – многолетняя читательская база и максимальное количество информации. Кроме того, количество народу на «Самиздате» – еще один плюс. Много собирается авторов, как стихотворений, так и прозы. Постоянные читатели, пользуясь опытом, не отказываются от новинок книжного мира, поэтому понравившееся произведение гарантирует, что большая читательская аудитория не заставит себя ждать. После этого намного проще перейти на более современные и инновационные площадки, позволяющие зарабатывать на собственных произведениях реальные деньги.

Недостатки. Устаревшее дизайнерское оформление, отсутствие заработка.



Тем не менее, журнал – это хороший старт, чтобы сделать первые шаги и узнать актуальные симпатии современной аудитории.

8. «Ридеро»

Ridero — еще один сервис в режиме онлайн, предоставляющий возможность создавать, выпускать и распространять книги. Это посредник в цепочке «автор-интернет-магазин». Кроме того, сайт позволяет продавать авторские книги в собственной торговой точке за процент от стоимости книги. Это может быть и электронный, и бумажный вариант книги.

Для регистрации необходимы реальные данные пользователя, так как договор с платформой заключается в официальном порядке. Следующий шаг – выбор по готовым примерам макета издания и книжной обложки, загрузка текста, проверка результата и внесение необходимых правок. Формат EPUB, доступный для iBooks и других современных гаджетов для чтения, бесплатный по умолчанию. В автоматическом режиме система создаёт под него страницу, которая содержит прямые ссылки на магазины и популярные социальные, а затем выкладывает книгу на популярные сайты – «Литрес», «Амазон», «Озон» с присвоением ISBN — эксклюзивного издательского номера. Финансовый барьер продаж регулируется автором, комиссия распространяется на каждую сделку.

Преимущества. Становясь официальным пользователем, любой новичок превратиться не только в виртуального автора, но и создать полноценную книгу, которую можно продать в магазине.



Недостатки. Работают опции за дополнительную плату, например, услуги по продвижению. Редактура, корректура, переформатирование в PDF, бумажная печать, вне зависимости от тиража – все это можно купить. Странно, если бы подобные услуги оставались бесплатными.

9. ПродаМан

ПродаМан – ресурс, предоставляющий оперативный и комфортный контакт между авторами и местными пользователями, которых принято называть продаманами (любителями читать "проды") во всем мире. Авторы уполномочены создавать личные страницы, отправлять на сайт готовые произведения со ссылками на ресурсы, продающие книги в бумажном или электронном виде, а также готовящиеся к выпуску произведения.

Преимущества: Огромное количество участников, слаженное взаимодействие писателей и читателей. Высокая читательская активность снижает к минимуму вероятность остаться незамеченным. Обязательно найдется ценитель книжных новинок, который оставит дельный комментарий или оценку, если то, что вы решили написать достойно внимания.

Недостатки: Зарабатывать можно немного из-за большой конкуренции. Кроме того, нужно регулярно обновлять и писать произведения: активность прямо пропорциональна популярности и, как следствие, уровню дохода.

10. Libstation

Libstation представляет собой виртуальный книжный магазин и самиздат, позволяющий начинающему писателю сделать первые шаги в литературном мире, опубликовать книжные истории, выложить книгу в интернет для читательской оценки, чтобы самостоятельно оценить актуальность и народный интерес.

Устройство библиотеки таково, что пользователь может прочесть бесплатный ознакомительный фрагмент, а также и оплатить следующие главы книги. Поэтому автор получает: демонстрацию интереса к результатам своего труда, скромное вознаграждение и творческое вдохновение для дальнейших творческих поисков. Успешные произведения можно продавать целиком, как готовую книгу в электронном формате. Если автору не нужен доход, но, тем не менее, он желает продвигать свои креативные идеи или интересные мысли, то он получает возможность бесплатного размещения собственного произведения.

11. Bookscriptor

Инновационное виртуальное издательство. Интернет-ресурс 21 века – это уникальная возможность разместить книгу всем желающим – и начинающим авторам, и литераторам с опытом. Книги издаются быстро, качественно и, главное, силами самих авторов.

Прочесть электронную версию или купить бумажную можно по технологии «печать по требованию». Автор получает 70% с каждой успешной сделки.

Проверка произведений на соответствие законодательству Российской Федерации и правилам сайта происходит в автоматическом режиме и занимает 1-7 рабочих дней. В процессе модерации текст или сборник текстов не подвергается правкам редакции. Если книга не нарушает правила и законы, она публикуется без проблем.