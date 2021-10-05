Как использовать герметик для ванной комнаты?

02:50 5.10.2021

Думаете над тем, чтобы обновить ремонт в ванной?

Одним из самых важных инструментов в этом деле является качественный герметик. Многие люди задаются одним и тем же вопросом: «Как выбрать подходящий герметик и как грамотно его применить?». В этой статье мы разберемся в этих вопросах.

Что такое герметик?

Под герметиком подразумевается эластичная паста или смесь, в составе которых используются полимерные соединения. Предназначается герметик для уплотнения стыков, заполнения щелей, впадин, пустоты различных объектов: ванных к стене, оконных и дверных коробок, трубы отопления. В общем, герметик – это идеальный продукт под ваши требования, который поможет справиться со многими проблемами. Что касается ванной, герметик применяется для того, чтобы защитить поверхность стены и пола от возможной влаги и образования плесени. Использование герметического средства поможет придать убранству ванной комнаты эстетический вид.

Использование силиконовых герметиков в ванной

Для того, чтобы определиться какой тип герметика выбрать и как его использовать, нужно понять цель его использования. Это может быть обработка стыков или обновления старых швов.

Например, силиконовый герметик хорош тем, что сочетает в себе адгезивное и герметизирующее свойства. Чтобы начать ремонтные работы с таким материалом, нужно очистить поверхности от лишних нечистот – грязи, пыли, жирных пятен. Перед этим, необходимо запастить защитными перчатками и в обязательном порядке помыть руки после его использования.

Использование силиконового герметика на стыках

Алгоритм действий в данном случае достаточно простой:

1. В первую очередь, нужно подготовить его. Для этого потребуется поместить емкость с силиконом в строительный пистолет, обрезать тюбик, чтобы он был соразмерен стыку. Если же вы предпочитаете обойтись без строительного пистолета, приобретайте силиконовый герметик в упаковке, чтобы его с легкостью можно было выдавить руками.

2. Далее идет стадия нанесения смеси на сам стык. Главный момент – нанесение должно быть равномерным, а давление стабильным. Разгладить шов можно при помощи шпателя.

На сайте https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/vannaa-komnata-sanuzel/kak-zadelat-styk-mezhdu-vannoj-i-stenoj-37861 предоставлено достаточно большое количество вариантов герметизации стыков.

Обновление швов с помощью герметика

Принцип работы достаточно простой, главное соблюдать все правила.

Итак, для начала нужно удалить все остатки старого шва. Это можно сделать кухонным или канцелярским ножом, или с помощью любого другого острого предмета. Советуем использовать любое средство, способное избавить поверхность от вредоносной микрофлоры. Далее, следует обезжирить ее любым методом. Как вариант, попробуйте использовать смоченную бензином тряпку.

После этого, следует стадия подготовки герметика. Нужно высушить все прилегающее к швам пространство, наклеить скотч по бокам.

Герметик лучше всего наносить монтажным пистолетом, но помните про точную дозировку смеси – если нанести мало, она не сможет заполнить всю полость шва. Чтобы сделать идеальный шов, ознакомьтесь с информацией, предоставленной на сайте https://vellmart.net/news/kak-sdelat-akkuratnyy-silikonovyy-shov.