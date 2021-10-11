Что лучше для упаковки — картон или пластик
В целом, рынок предлагает всего два варианта, которые пользуются популярностью, удовлетворяют обязательным нормам и требованиям. Это картон и пластик. Данные материалы используются для упаковки различных товаров, но отличаются свойствами и характеристиками. Попробуем разобраться, какая упаковка лучше: картонная или пластиковая.
Преимущества картона
Среди неоспоримых достоинств такого материала можно выделить следующие характеристики:
- Абсолютная экологичность. При изготовлении картонной упаковки не используются токсичные и химически активные вещества. Это заметно расширяет область применения продукции, исключает изменение свойств при хранении продовольственных товаров.
- Больше возможностей для рекламы. На картонную поверхность легко наносятся любые изображения, что способствует более эффективному продвижению компании на рынке товаров и услуг.
- Дышащая поверхность. Это немаловажное свойство, особенно если коробка из картона используется для хранения продуктов питания. Благодаря этой особенности обеспечивается естественная циркуляция воздуха, внутри не скапливается конденсат.
- Возможность вторичной переработки. Картон не нуждается в утилизации, перерабатывается вторично, быстро разлагается в естественной среде.
Помимо этого, картонная упаковка удобна в плане хранения и эксплуатации. Такую коробку можно быстро разобрать и хранить в плоском виде. При необходимости упаковка легко собирается и используется по прямому назначению.
Преимущества пластика
Несмотря на то, что пластик нуждается в утилизации и иногда изготавливается с добавлением химических компонентов, недооценивать этот вид упаковки не стоит. В отличие от картона, здесь можно выделить такие достоинства:
- Инертность практически к любой окружающей среде;
- Долговечность – выдерживает механические и ударные нагрузки;
Помимо этого, пластиковая тара обладает абсолютной водонепроницаемостью, поэтому может использоваться для хранения товаров в условиях повышенной влажности или обеспечивать безопасную перевозку охлаждённых продуктов, например, рыбу.
Заключение
Несмотря на то, что у пластиковой упаковки много преимуществ, многие производители выбирают именно картон. Такая тара обходится дешевле, идеально подходит для фастфуда и кондитерских изделий. Кроме того, именно картонную упаковку обычно используют для квартирных и офисных переездов, перевозки продуктов питания.
Помимо этого, сейчас в тренде забота об экологии, а в этом плане картонная тара даёт фору пластиковой упаковке. Также не стоит забывать о том, что картон лучше всего подходит для брендирования товаров.
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