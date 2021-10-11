Что лучше для упаковки — картон или пластик

14:43 11.10.2021

Любой товар нуждается в упаковке, но здесь возникает вопрос, какой материал для этого лучше выбрать.

В целом, рынок предлагает всего два варианта, которые пользуются популярностью, удовлетворяют обязательным нормам и требованиям. Это картон и пластик. Данные материалы используются для упаковки различных товаров, но отличаются свойствами и характеристиками. Попробуем разобраться, какая упаковка лучше: картонная или пластиковая.

Преимущества картона

Среди неоспоримых достоинств такого материала можно выделить следующие характеристики:

Абсолютная экологичность. При изготовлении картонной упаковки не используются токсичные и химически активные вещества. Это заметно расширяет область применения продукции, исключает изменение свойств при хранении продовольственных товаров.

Больше возможностей для рекламы. На картонную поверхность легко наносятся любые изображения, что способствует более эффективному продвижению компании на рынке товаров и услуг.

Дышащая поверхность. Это немаловажное свойство, особенно если коробка из картона используется для хранения продуктов питания. Благодаря этой особенности обеспечивается естественная циркуляция воздуха, внутри не скапливается конденсат.

Возможность вторичной переработки. Картон не нуждается в утилизации, перерабатывается вторично, быстро разлагается в естественной среде.

Помимо этого, картонная упаковка удобна в плане хранения и эксплуатации. Такую коробку можно быстро разобрать и хранить в плоском виде. При необходимости упаковка легко собирается и используется по прямому назначению.

Преимущества пластика

Несмотря на то, что пластик нуждается в утилизации и иногда изготавливается с добавлением химических компонентов, недооценивать этот вид упаковки не стоит. В отличие от картона, здесь можно выделить такие достоинства:

Инертность практически к любой окружающей среде;

Долговечность – выдерживает механические и ударные нагрузки;

Помимо этого, пластиковая тара обладает абсолютной водонепроницаемостью, поэтому может использоваться для хранения товаров в условиях повышенной влажности или обеспечивать безопасную перевозку охлаждённых продуктов, например, рыбу.

Заключение

Несмотря на то, что у пластиковой упаковки много преимуществ, многие производители выбирают именно картон. Такая тара обходится дешевле, идеально подходит для фастфуда и кондитерских изделий. Кроме того, именно картонную упаковку обычно используют для квартирных и офисных переездов, перевозки продуктов питания.

Помимо этого, сейчас в тренде забота об экологии, а в этом плане картонная тара даёт фору пластиковой упаковке. Также не стоит забывать о том, что картон лучше всего подходит для брендирования товаров.