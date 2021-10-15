Как не ошибиться с размером матраса?

18:42 15.10.2021

Как выбрать оптимальный для вас размер матраса и не ошибиться? Сейчас ассортимент невероятно разнообразен и запутаться легко как никогда. Мы расскажем, каких размеров бывают матрасы и как выбрать подходящий матрас

При выборе матраса принято смотреть на уровень жесткости, вид наполнителя, тип пружинного блока, стоимость, наконец. Габариты интересуют покупателя в последнюю очередь – кажется, что это самая очевидная из характеристик. Это действительно было так пару десятков лет назад, когда выбор мебели, постельного белья и других товаров для сна был невелик. Сейчас ассортимент невероятно разнообразен и запутаться легко как никогда. Давайте вместе разбираться, каких размеров бывают матрасы.

Стандартные размеры матрасов

Несмотря на то, что габаритные размеры матрасов записаны в действующем ГОСТе, понятие «стандарт» для этого типа товаров становится все более условным. С появлением квартир свободной планировки набирает популярность мебель под заказ, а сопутствующим товарам приходится подстраиваться под новые правила. Попробуем выделить основные виды матрасов, с учетом изменений, которые произошли в каждой категории.

Односпальные

Ширина – от 80 см, длина – от 190 см.

Лидирует по спросу модель со сторонами 90х200 см. Она подходит для помещений со скромной площадью.

Матрас на односпальную кровать с размерами 100-110 см на 200 см даст больше свободы для движений и окажется на порядок удобнее.

Полуторные

Ширина – от 120 см, длина – 190-200 см.

Типовую модель 120х200 часто покупают для подростков.

Размер полутораспального матраса рассчитан на тех, кто спит в одиночку, но активно двигается во сне, обладает крупным телосложением или не любит тесноту. Если квадратных метров в комнате достаточно – почему бы и нет!

Ширина – от 140 см, длина – 190-200 см.

Наиболее распространенный размер двуспального матраса – 160х200 см.

Конфигурация 180х200 идет с пометкой «queen size». Подходит для молодых родителей, которые забирают малыша к себе, чтобы получить шанс выспаться.

Обычно двуспальные матрасы имеют классическую прямоугольную форму, реже – квадратную (200х200 см).

Беспрецедентная вариативность, царящая в данной категории, связана с тем, что приходится обращать внимание на индивидуальные потребности двух человек. Учитывать разницу в весе, в объеме физических нагрузок и усталости к концу дня, в состоянии опорно-двигательного аппарата (наличие проблем с позвоночником, поясницей).

Чаще на двуспальном матрасе спят семейные пары. Иногда – один человек, не желающий стеснять себя и привыкший к повышенному уровню комфорта. В этом случае рекомендуется периодически менять сторону (ложиться то справа, то слева), чтобы пружины изнашивались равномерно и матрас служил дольше.

Евро

Современный формат, относительно недавно появившийся в арсенале фабрик, создан для свободолюбивых.

Считаются самыми большими матрасами из стандартных на рынке. На этикетке встречаются цифры 200х220, 200х240, 220х220 и 220х240. Поистине королевский размах! Не зря второе название этой категории – «king size».

Как правило, это элитные ортопедические матрасы с усовершенствованным пружинным блоком TFK и удвоенным количеством пружин на 1м². Им свойственна повышенная жесткость, отсутствие «эффекта гамака», способность прогибаться локально, от непосредственного давления, не нарушая покой спящего рядом человека. Лучший вариант для пары – каждый выспится, восстановится и проснется в прекрасном расположении духа.

Возьмите на заметку! Некоторые западные бренды запустили серию инновационных матрасов, состоящих из двух половинок. Внутри каждой – слои разной степени жесткости, которые можно самостоятельно менять местами для достижения оптимального результата. Все для того, чтобы совместный сон дарил только положительные эмоции. Возможно в скором будущем такой матрас-конструктор появится и на страницах нашего каталога.

Круглые

Минимальный диаметр – 2 метра.

Максимальный – на усмотрение клиента.

Рассчитаны на одного или двоих.

Оригинальная конструкция позволяет принимать любое положение.

Покрывало и простынки придется шить в ателье.

Детские

Базовые размеры матрасов для новорожденных: 50х100 и 60х120.

Малыш растет, на смену первой кроватке приходит вторая с шириной основания 60-80 см, длиной – 140-160 см. В такой ребенок сможет спать примерно с трех лет.

Если поступить рационально и взять матрас «на вырост», с небольшим запасом, то удастся сэкономить и провести часть школьного периода без лишних трат – замена мебели и спальных принадлежностей потребуется ближе к 12 годам. Тогда можно присмотреться к односпальным матрасам. На них комфортно себя чувствуют и взрослые, и дети постарше.

Практические рекомендации по выбору

Приведенные выше величины обусловлены физиологическими особенностями человека. Ученые-физиологи и медики пришли к выводу, что на одно спальное место должно приходиться минимум 90 см ширины. Это усредненный подсчет: одним уютнее спится в ограниченном пространстве, другим для комфортного сна необходим простор.

Что касается длины матраса, то она должна превышать рост пользователя минимум на 20 см. Если изделие приобретается для пары, то ориентироваться нужно на самого рослого из партнеров.

Третий показатель – высота – напрямую зависит от типа конструкции.

o Беспружинные – традиционно низкие. Обычно это бюджетное решение для дачи и поездок. Гибкий и компактный, трансформируется в пуф или скручивается в рулон. Помещается в багажник легкового автомобиля. Занимает мало места, поэтому зачастую его хранят в резерве на случай визита гостей, когда нужно экстренно организовать спальные места для ночевки.

o Далее по порядку – матрасы с зависимым пружинным блоком Bonnel. Точечной поддержки позвоночника от него ждать не стоит, но можно быть уверенным в его надежности, прочности и долговечности. «Боннель» существует более 150 лет, производится из толстой стальной проволоки и дает хороший уровень жесткости.

o Самые высокие – матрасы с системой TFK (автономно работающие пружины). Также объем придают слои натуральной кокосовой койры, высокоэластичного латекса, пены с эффектом памяти. Нередко они чередуются между собой, создавая сложную многослойную конструкцию, призванную обеспечить здоровый сон и полноценный отдых.

Обобщенные данные по высоте следующие:

15 — 30 см для типовых взрослых матрасов,

до 50 см для изделий серии «Евро»,

от 6 см для беспружинных моделей,

до 18 см – для детских матрасов с пружинами.

В норме матрас должен быть выше каркаса минимум на 5 см.

Стоит отметить, что высота (толщина) – единственный показатель, который поддается коррекции. Правда, только в большую сторону и с дополнительными денежными затратами – с помощью топпера, который кладут сверху, или тонкого матраса, выполняющего роль прослойки между основным матрасом и реечным дном. Он укладывается на ламели и компенсирует недостающие 2-10 см.

Важно! Выбирайте матрас и кровать одной страны-производителя.

В большинстве стран мира, включая Россию, используется метрическая система. В США, например, действуют английские меры с дюймами и футами. При переводе в знакомые нам сантиметры их круглые числа превращаются в дробные. «Лишние» миллиметры могут стать решающими – и дорогой матрас с надписью «made in USA» на ярлычке просто не поместится на деревянное основание европейской или российской кровати.

С главными моментами разобрались, переходим от теории к практике.

Как правильно сделать замеры?

Теперь, когда нам известны все стандартные размеры ортопедических матрасов и других моделей, выясним, как определить, какой нужен лично вам.

Возможны три ситуации:

Приобретается новая кровать и к ней подбирается матрас.

Если оба товара изготавливаются в одной компании, просто назовите желаемые характеристики – идеальный дуэт гарантирован.

Если на разных предприятиях, сначала закажите мебель. Легче подбирать матрасы под размер кровати, а не наоборот.

Кровать есть, документация в наличии.

В паспорте изделия вы найдете всю необходимую информацию, в том числе рекомендованные параметры матраса.

Простой вариант, подходящий для тех, кто аккуратно обращается с бумагами и не спешит выбрасывать инструкции и гарантийные листы.

Кровать есть, но документы не сохранились.

Придется снять мерки собственноручно. В этом нет ничего сложного. Потребуется рулетка и немного терпения. Нас интересуют периметр и глубина спального места. Измерять необходимо внутреннюю поверхность каркаса. Полученные данные запишите – они вам пригодятся в дальнейшем, когда будете решать, какого размера выбрать матрас.

Залог успеха в этом вопросе – точное соответствие габаритам кровати. Большой матрас не войдет в нишу, маленький будет подвижным и не сможет проявить свои ортопедические свойства в полной мере.

Похоже, нужны матрасы нестандартных размеров, что делать?

Не волнуйтесь, если на линейке вы увидели не те цифры, которые ожидали.

Отклонение в 1 сантиметр роли не играет. Так, если длина боковины оказалась 199 см, смело округляйте до 200 см и смотрите на стандартные модели.

Погрешность в 2-3 см – критична, придется потратиться на изделие по индивидуальным замерам. На самом деле, плюсы перевешивают минусы, и созданный специально для вас матрас подарит принципиально новое качество сна.

Важно! Никогда не ориентируйтесь на старый матрас, мерить его не имеет смысла. За время использования он мог деформироваться. Важны параметры спального места, и только они!

Если полученные значения уложились в норму (пролистайте выше или посмотрите таблицу размеров матрасов), выбирайте среди типовых вариантов. Если нет – фабрика Strong предлагает изготовление матрасов по индивидуальным размерам.

Матрасы на заказ

Позволить себе изделие по собственному эскизу может каждый. Прошли времена, когда это было роскошью, доступной только для узкого круга людей. Фабрики бюджетного сегмента предлагают такую услугу наравне с премиальными и люксовыми брендами.

В зависимости от планировки, площади комнаты и личных предпочтений, клиент заказывает мебель, которая будет собрана специально для него. Найти подходящий матрас под такую персонифицированную кровать не составит труда – компания Strong поможет воплотить любую вашу идею, даже если это треугольный матрас.

Обратитесь к менеджеру через форму на сайте, закажите обратный звонок или наберите один из номеров: +7 (800) 775-34-19, +7 (800) 505-49-56, чтобы обсудить детали и оформить заявку на матрасы по индивидуальным размерам.

Почему именно мы?

Matras-strong.ru – не просто интернет-магазин матрасов и товаров для сна с широким ассортиментом и отличным сервисом. Это сайт крупной российской компании, имеющей собственное производство, безупречную репутацию и огромный опыт в

Более 25 лет на рынке.

Свыше 20 000 матрасов – производим ежемесячно.

Сеть фирменных салонов по всей стране.

Полный цикл производства. Мы закупаем проволоку, наполнители и ткани, остальное делаем сами – даже пружины. Поэтому гарантируем качество и соответствие международным стандартам.

Знаем о матрасах все и даже больше!

Бонус от фабрики Strong: полезные советы, как продлить жизнь матрасу

Изучить информацию по уходу за изделием, которая размещена на этикетке, и строго следовать указаниям. Бережно относиться и использовать товар по назначению: не прыгать, не превышать максимально допустимую нагрузку на спальное место, избегать механических повреждений, нарушения целостности, загрязнений, контакта с водой. Использовать защитный наматрасник или водонепроницаемый чехол, который оградит изделие от жидкости и пылевых клещей, а также продлит срок эксплуатации и гарантийного обслуживания матраса в среднем на 10 лет.

Можно приобрести двусторонний матрас, который изначально имеет все шансы прослужить вдвое дольше. Главное – не забывать периодически переворачивать его, согласно рекомендациям производителя.

Остались вопросы? Пишите! Менеджеры онлайн-площадки matras-strong.ru на связи 24/7!