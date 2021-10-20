Что такое геотекстиль?

В строительной сфере существует несколько правил: делать быстро, делать качественно, делать на века. 

Для того, чтобы хорошо сконструировать тот или иной объект, необходимо заранее подумать над материалами. В этой статье мы поговорим про то, что такое геотекстиль и зачем он нужен. Ознакомиться более подробно с информацией можно на сайте https://www.tenti.ru/cat/dlya_stroitelstva/geotekstil/

Что такое геотекстиль?

Под геотекстилем подразумевается современный материал, который используются для различных сфер строительных работ. В основном, его можно встретить на следующих работах:

  • Строительство дорог;
  • Строительство тротуаров;
  • Конструирование взлетно-посадочных полос;
  • Прокладка подземных коммуникаций;
  • Обустройство дренажных систем.

Геотекстиль можно разделить на несколько категорий. Обычно он классифицируется по таким параметрам, как тип сырья и способ изготовления. В основном, геотекстиль состоит из полипролина, полиэфирных соединений, полиэтилена, но в составе иногда можно встретить и стекловолокно, смесовые нити с хлопком, шерсти или вискозы.

Способы производства геотекстиля

Можно выделить два основных способа производства данного материал – тканый и нетканый. Российские предприятия так же производят вязаные полотна геотекстиля, хотя он и не такой популярный из-за невысокой прочности.

Тканый текстиль – это классический геотекстиль, который изготавливается с помощью переплетений утка и основы. Благодаря тому, что его можно регулировать, на выходе может получиться материал любой плотности. К преимуществам можно отнеси наличие высокой прочности при растяжении. В основном он используется для создания и армирования насыпей из земли, например – армирование автомагистралей и возведение мостовых стен. Очень часто тканый геотекстиль применяется в сфере ландшафтного дизайна для укрепления грунта.

Нетканый текстиль создается за счет механических и термических скреплений полиэфирных и полипропиленовых веществ. За счет этого, его можно разделить еще на два типа:
1. Иглопробивной геотекстиль получается путем создания непрерывающихся нитей путем воздействия пресса с иглами. Обладает фильтрующими характеристиками, за счет этого основная сфера применения – сельскохозяйственная (укрепление дренажных систем);
2. Термоскрепленный геотекстиль получается в процессе сплавления материала при нагревании. Благодаря этому, такой геотекстиль получается более прочным.
 

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