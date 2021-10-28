Не Черной пятницей единой – AliExpress проводит крупные распродажи в октябре

18:05 28.10.2021

Китайский маркетплейс анонсировал сразу семь больших распродаж на отдельные группы товаров, которые проведет уже в октябре.

Это в очередной раз доказывает, что выгодный шоппинг не ограничивается Черной пятницей и новогодними скидками.

Октябрьские акции на AliExpress

Распродажи, предшествующие сезону самых крупных скидок, позволяют также выгодно приобрести различные товары, подарки близким, праздничные украшения для дома. Для всех, кто ранее уже запланировал покупки и ждет выгодной цены, самое время проверить ценники. А если дополнительно использовать промокоды, собранные на таких информационных ресурсах, как Codes, экономия будет еще ощутимей.

В октябре на AliExpress можно выгодно купить следующие категории товаров:

продукцию для ремонта, комплектующие, инструменты со скидкою до 50%;

спортивные товары;

продукцию бренда U-GREEN;

товары разных разделов из категории «самые запрашиваемые»;

продукцию для здоровья;

интересные товары для Хэллоуина – оригинальные детские костюмы, праздничный декор для дома. До 31 октября здесь можно приобрести целый необычный образ за небольшие деньги.

Это перечень товаров, которые попали в семь крупнейших распродаж, хотя на платформе часто устраивают дополнительные акции. Их условия и сроки озвучивают незадолго до старта. Эксперты называют этот период одним из лучших для покупки более дорогих товаров, как, например, робот-пылесос, мебель, верхнюю одежду или обувь.

Также китайский маркетплейс в октябре предлагает покупателям дополнительно услугу быстрой доставки. Напомним, что ранее компания AliExpress заявила о поддержке российских продавцов, которые используют ее логистику. На период самой крупной ноябрьской распродажи, которая стартует 11 ноября, наши магазины смогут не платить за доставку всех заказов. AliExpress выделила на такую поддержку свыше 3,5 млрд рублей, еще 2 млрд рублей будет потрачено на различные, промокоды, купоны и скидки на самые популярные товары. Купоны покупатели смогут тратить на любые товары, а скидки - исключительно на самые ходовые позиции. Воспользоваться предложением смогут магазины, у которых пока менее 1000 заказов.

Эксперты прогнозируют, что подобные инвестиции платформы в крупнейшую распродажу 2021 года существенно увеличит оборот маркетплейса в сравнении с предыдущим годом. В 2020 году общий оборот распродажи AliExpress составил 19,3 млрд рублей, в том числе российских продавцов - 3,3 млрд рублей.