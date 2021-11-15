Виды укладки паркета: какой выбрать?

22:21 15.11.2021

Пол играет чрезвычайно важную роль в интерьере помещения.

От него, зачастую, зависит внешний вид комнаты. И чтобы не прогадать с выбором напольного покрытия, необходимо изучить большое количество информации или обратиться к дизайнерам. В этой статье мы поговорим про паркет и про способы укладки паркета.

Что такое паркет?

Паркет – это один из видов деревянного напольного покрытия. Существует несколько типов такого материала, и так как габариты паркетных плашек компактные, можно использовать разные методы укладки.

Какие существует самые распространенные типы укладки паркета?

Есть несколько методов укладки этого напольного покрытия, и сейчас мы поделимся самыми популярными и несложными способами:

1. Елочка. Такой тип отличается оригинальностью, эстетикой. В свою очередь, «елочка» делится на подтипы: традиционный способ, венгерский, французский. Нагрузки распределяются равномерно, при этом возможность образования пространства между плашками ничтожна.

2. Палубная укладка – самый популярный тип монтажа паркета. Во-первых, ее легко смонтировать (в отличие от «елочки»), но, к сожалению, палубная укладка не такая крепкая и ее состояние зависит от температурных перепадов и влажности в помещении.

3. Квадратная укладка. Для ее исполнения применяют два типа квадрата – прямые и развернутые. При использовании прямого квадрата, плашки принято монтировать вдоль комнатных стен. Развернутые квадраты же размещают к комнатным стенам под углом в сорок пять градусов. К минусам можно отнести трудоемкость процесса и наличие отходов после монтажа.

4. Художественная укладка, пожалуй, самый дорогостоящий, затратный и тяжелый метод укладки паркетного материала. Это связано с тем, что для такого исполнения потребуется помощь специалистов – на стадии разработки рисунка из дерева и на стадии непосредственно укладки.

