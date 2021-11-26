Основные сферы применения металлических стеллажей

Места для хранения тех или иных объектов необходимы для того, максимально расширить пространство свободных проходом. 

Согласитесь, гораздо приятнее, когда все лежит «по полочкам». Кстати, о полочках… В этой статье мы поговорим про некоторые способы использования металлических стеллажей. Стеллажи металлические разборные и их стоимость представлены на сайте по ссылке.

Применение в быту

Порядок в доме зачастую символизирует порядок в голове. Даже существует мнение, что визуальный мусор, выраженный в разбросанных вещах, мешает человеку сосредоточиться. Для того, чтобы правильно распределить вещи в пространстве комнаты, используйте металлические стеллажи. Во-первых, они стоят действительно немного, во-вторых, они максимально функциональны. Используются металлические стеллажи в быту в самых разных помещениях – гардеробные комнаты, балконы, мастерские, гаражи. Они идеально впишутся в современные стили интерьера – хай-тек и лофт. Ими можно оборудовать в том числе подсобки и дачные комнаты.

Применение в производственных помещениях и складах

Помимо «домашнего» использования, металлические стеллажи часто устанавливают в цехах, на складах, в сортировочных помещениях и в помещениях, предназначенных для обработки готовой продукции. Обычно выделяют следующие типы стеллажей:

  1. универсальный полочный;
  2. передвижной стеллаж для организации архивов;
  3. грузовой стеллаж с усиленной нагрузкой, бывает различных типов и модификаций;
  4. консольный стеллаж, предназначенный для хранения длинномерных предметов и грузов;
  5. специальный стеллаж для хранения шин и дисков;
  6. мобильный стеллаж, который передвигается по специальным лестницам;
  7. глубинный стеллаж и т. д.

Также стоит отметить стеллажи, которые используются логистическими и транспортными компаниями, на которых помещают грузы.

Применение в сфере обслуживания – магазины, парикмахерские, салоны красоты

Металлические стеллажи применяются наравне с использованием пластиковых контейнеров, которые позволяют разместить на полках огромное количество мелких предметов. Стеллажи такого типа вы наверняка видели в салонах красоты, салонах визажа, парикмахерских, а также в магазинах - как крупных, так и небольших. Достаточно часто стеллажи используются в книжных магазинах. Это связано с тем, что они обладают прозрачной конструкцией, которую видно под любым углом, а также с тем, что они могут выдержать большой вес.
 

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