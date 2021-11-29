Ребёнок подсматривает в ГДЗ: норма или нужно запрещать?

19:21 29.11.2021

Ещё лет пять назад ГДЗ (готовые домашние задания) воспринимались родителями и учителями, как нечто вражеское, что делает детей глупее.

С течением времени все мы стали понимать: всегда были и будут такие ученики, которые стремятся к списыванию – это правда жизни. Если раньше списывали с тетради у одноклассников перед уроком, то сегодня с сайтов в интернете. Такими детьми должны заниматься родители: где-то вовремя отругать, где-то успеть объяснить: для чего вообще ходить в школу, и как пригодятся полученные знания в жизни.

Для учеников, которые ответственно и грамотно подходят к использованию ГДЗ, решебники стали универсальным помощником, лучом света в тёмном царстве. Даже более того, готовыми домашними заданиями с удовольствием пользуются родители, когда нужно проверить готовность любимого чада к школе. Ведь не все мы академики и профессора, чтобы понимать все темы и уметь решать задачи из школьной программы, которая претерпевает трансформации ежегодно, усложняется. По статистике более 40% родителей успешно практикуют проверку домашки именно с ГДЗ. А когда речь идёт о подготовке к экзаменам, решебники становятся лучшими друзьями всей семьи.

Давайте разбираться: ГДЗ – это палочка-выручалочка волшебника под названием "развитие" или зелье колдуньи, которое разрушает образование наших детей? Нужно ли запрещать решебники?

Куда катится образование или уже приехало?

Если отношение родителей поменялось кардинально: большая часть всё же выступает за защиту ГДЗ, то у преподавательского состава отношение к данному вопросу неопределённое: учителя разделились на два лагеря. Одни стали ярыми сторонниками решебников, другие – ушли в оппозицию. Но все однозначно понимают: ГДЗ приносит пользу только при правильном пользовании сервисами.

Ситуацию помог прояснить ответ психолога высшей категории, Елены Макаровой по данной теме, она чётко сформулировала три положительных момента. Во-первых, ученики любого класса затрудняются с оформлением заданий, в готовых домашних заданиях они могут наглядно всё посмотреть – ну разве не красота? И репетитор не нужен, если ребёнок самостоятельный и всё может сделать сам. Во-вторых, в хорошем решебнике предоставляют несколько вариантов решений, если таковые имеются, вот вам и второй плюс – развитие всесторонне развитого мышления. В-третьих, чтобы найти полезное, правильно оформленное и корректно решённое домашнее задание, нужно постараться и включить логику, подключить все творческие и анализаторские способности.

По словам Константина Ярыгина, преподавателя Центра дистанционного образования детей, учителя всегда знают: самостоятельно ученик решил задание или списал с ГДЗ, опытного педагога не провести. На помощь приходит та же логика: слабый ребёнок не может написать без ошибок, если его контрольные работы показывают иной результат. Есть ещё одна хитрость, говорит Константин: "Вводите несколько строчек из творческого задания в поисковик, если вы вышли на сайт с абсолютно идентичным текстом, значит – было списывание, бездумное и ни чему не обучающее."

Давайте вернёмся к тем подросткам, которые не списывают, а учатся вместе с решебниками. Вот она обратная сторона медали, когда ГДЗ приносят только пользу!

Дайте ребёнку удочку, а не рыбу

По аналогии с известным афоризмом: научите ребёнка "рыбачить" и выуживать нужную полезную информацию из ГДЗ. Рыбой наешься один раз, так же и списывание – оно даст одну хорошую оценку, а знаний не останется.

Научившись работать с решебниками, ученик сможет:

Разобраться в запущенном материале и заполнить "пробелы".

Стать полностью самостоятельным в учёбе, развить логику.

Найти ошибки в решённой задаче, сверить информацию и исправить недочёты.

Оставить время для хобби и увлечений.

Правильно работая с готовыми домашними заданиями, дети реже обращаются за помощью к родителям. У последних, в свою очередь, появляется возможность сэкономить на репетиторе. Замечательно, когда дети могут поймать эти самые знания в большом море научных дисциплин, вот тогда вы всё сделали правильно – воспитали полноценное самостоятельное поколение, способное к самообучению.