Умар Кремлёв возглавляет Международную ассоциацию бокса с 2020 года
Один из самых эффективных спортивных функционеров, который вывел российский бокс на новый уровень, а сегодня делает всё возможное для популяризации этого вида спорта во всём мире.
Биография: бокс длиною в жизнь
Кремлёв родился в Серпухове (Московская область).
Бокс сыграл важную роль в его жизни. В детстве Умар почти всё свободное время проводил на ринге.
После окончания университета (МГАКХиС) нашёл своё призвание в спортивном менеджменте.
Карьера вне ринга
До июля 2017 года Умар Кремлёв возглавил промоутерскую компанию «Патриот», которая помогала молодым и перспективным боксёрам развивать свою карьеру, а также занималась организацией и проведением крупных мероприятий.
Кремлёв организовал множество боёв, в том числе с участием спортсменов мирового уровня. Он работал с такими именитыми боксёрами, как братья Фёдор и Дмитрий Чудиновы, Рой Джонс-младший, Михаил Алоян и многие другие.
Федерация бокса
В феврале 2017-го Умар Назарович был утверждён на пост Генерального секретаря Федерации бокса России. На этой должности он направил все силы на укрепление позиций российского бокса на мировой арене. Главными достижениями Кремлёва стали:
● проведение первого и второго Международных боксёрских форумов;
● объединение любительского и профессионального бокса под эгидой Федерации:
● учреждение российского и Международного Дня бокса;
● регистрация профессионального бокса в качестве отдельной дисциплины в реестре Минспорта;
● открытие в российских регионах новых современных школ бокса и центров прогресса бокса.
Международная арена
В 2020-м Умара Кремлёва избрали руководителем Международной ассоциации бокса (AIBA). На тот момент спортивная организация переживала непростой период — она была лишена статуса признания Международного олимпийского комитета и права проводить боксерский турнир на Олимпиаде в Токио. Перед Кремлёвым стояла важнейшая задача — сделать из Международной ассоциации бокса честную и прозрачную структуру, разобраться с долгами, улучшить её имидж, а также вести борьбу с предвзятым судейством. Он выразил надежду, что к концу 2021 года AIBA будет соответствовать всем необходимым критериям для возвращения в олимпийскую семью[1].
Умар Кремлёв является сторонником гендерного равенства. Он стал одним из инициаторов проведения мирового первенства по боксу среди женщин (в Бурятии в 2019 году). При нём также был создан женский кабинет в AIBA.
Сегодня Кремлёв продолжает заниматься боксом. «Я полностью растворяюсь в тренировках, выхожу из зала абсолютно другим человеком, полным мотивации, сил, уверенности в себе», — написал он в своём аккаунте в Instagram.
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