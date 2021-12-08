Умар Кремлёв возглавляет Международную ассоциацию бокса с 2020 года

22:15 8.12.2021

Умар Кремлёв развивает бокс в регионах РФ. Умар Назарович ведёт благотворительную деятельность.

Один из самых эффективных спортивных функционеров, который вывел российский бокс на новый уровень, а сегодня делает всё возможное для популяризации этого вида спорта во всём мире.

Биография: бокс длиною в жизнь

Кремлёв родился в Серпухове (Московская область).

Бокс сыграл важную роль в его жизни. В детстве Умар почти всё свободное время проводил на ринге.

После окончания университета (МГАКХиС) нашёл своё призвание в спортивном менеджменте.

Карьера вне ринга

До июля 2017 года Умар Кремлёв возглавил промоутерскую компанию «Патриот», которая помогала молодым и перспективным боксёрам развивать свою карьеру, а также занималась организацией и проведением крупных мероприятий.

Кремлёв организовал множество боёв, в том числе с участием спортсменов мирового уровня. Он работал с такими именитыми боксёрами, как братья Фёдор и Дмитрий Чудиновы, Рой Джонс-младший, Михаил Алоян и многие другие.

Федерация бокса

В феврале 2017-го Умар Назарович был утверждён на пост Генерального секретаря Федерации бокса России. На этой должности он направил все силы на укрепление позиций российского бокса на мировой арене. Главными достижениями Кремлёва стали:

● проведение первого и второго Международных боксёрских форумов;

● объединение любительского и профессионального бокса под эгидой Федерации:

● учреждение российского и Международного Дня бокса;

● регистрация профессионального бокса в качестве отдельной дисциплины в реестре Минспорта;

● открытие в российских регионах новых современных школ бокса и центров прогресса бокса.

Международная арена

В 2020-м Умара Кремлёва избрали руководителем Международной ассоциации бокса (AIBA). На тот момент спортивная организация переживала непростой период — она была лишена статуса признания Международного олимпийского комитета и права проводить боксерский турнир на Олимпиаде в Токио. Перед Кремлёвым стояла важнейшая задача — сделать из Международной ассоциации бокса честную и прозрачную структуру, разобраться с долгами, улучшить её имидж, а также вести борьбу с предвзятым судейством. Он выразил надежду, что к концу 2021 года AIBA будет соответствовать всем необходимым критериям для возвращения в олимпийскую семью[1].

Умар Кремлёв является сторонником гендерного равенства. Он стал одним из инициаторов проведения мирового первенства по боксу среди женщин (в Бурятии в 2019 году). При нём также был создан женский кабинет в AIBA.

Сегодня Кремлёв продолжает заниматься боксом. «Я полностью растворяюсь в тренировках, выхожу из зала абсолютно другим человеком, полным мотивации, сил, уверенности в себе», — написал он в своём аккаунте в Instagram.