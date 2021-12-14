Актуальные правила Новогоднего миллиарда 2022. FAQ

19:05 14.12.2021

Совсем скоро Новый год! Магазины наполнятся вечно спешащими людьми, ищущими новогодние подарки. Хорошим вариантом побаловать себя и своих близких может стать лотерейный билет новогоднего тиража «Русское лото».

Розыгрыш Новогоднего миллиарда 2022 - ответы на все вопросы

«НОВОГОДНИЙ МИЛЛИАРД» от «Русского лото» ежегодно становится самым ожидаемым тиражом года. Участие в праздничном розыгрыше может стать отличной новогодней традицией и для вашей семьи, как уже стало для многих россиян из самых разных уголков страны. Результаты новогоднего тиража лотереи будут известны уже 1 января 2022 года в прямом эфире праздничного шоу, посвященного розыгрышу миллиарда от Столото.

Где посмотреть розыгрыш Новогоднего миллиарда 2022?

Многие задаются вопросом: "Русское лото миллиард - когда розыгрыш?". Итак, впервые трансляция лотереи в режиме реального времени будет проходить на таких площадках, как TikTok и мессенджер Telegram. Также розыгрыш можно будет посмотреть на телеканале НТВ, на официальном канале «Столото» в YouTube и в сообществах «Столото» в социальных сетях («ВКонтакте», Facebook и других).

Кто организатор и куда идут деньги помимо призового фонда?

Немаловажно, что лотерея «Русское лото» является государственной, ее организатором выступает Министерство спорта России. Лотерея проводится под контролем ФНС России и помимо своей развлекательной миссии «Русское лото» вносит значительный вклад в финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

Какие призы в розыгрыше новогоднего тиража будут в этом году?

«НОВОГОДНИЙ МИЛЛИАРД» является самым ожидаемым тиражом года. В этом году призовой фонд как никогда щедрый – главный приз в размере 1 миллиард рублей, 100 призов по 1 миллиону рублей и тысячи других денежных призов. Стоит отметить, что для владельцев билетов, которые окажутся без выигрыша, откроется уникальная возможность выиграть автомобиль Škoda Octavia. Имейте в виду - продажа новогоднего тиража уже началась! Чем больше билетов будет приобретено, тем больше вероятность выиграть главный и самый заветный приз.

Где купить билет?

Сам лотерейный билет можно купить любым удобным для вас способом. Старые добрые бумажные варианты можно приобрести в розничных точках распространения, а электронные - на онлайн-платформе «Столото» или в мобильном приложении «Столото». И лучше это сделать заранее, ведь время продаж ограничено. Типографские билеты перестанут продавать в 21 час по московскому времени 31 декабря 2021 года, а электронные в 11 часов 1 января 2022 года.

Как участвовать в Новогоднем тираже?

После покупки билета, останется лишь дождаться новогоднего прямого эфира. Необходимо просто сверять числа в билете с номерами бочонков, которые будет вытаскивать ведущий из мешка. Розыгрыш будет состоять из нескольких туров. В первом туре для выигрыша необходимо, чтобы 5 чисел в любой горизонтальной строке совпали с числами на бочонках раньше других. Дальше следует второй тур – розыгрыш главного приза в 1 миллиард рублей. Сорвет этот куш тот, у кого первым совпадут 15 чисел в верхнем или нижнем полях билета. Но и это еще не все! После розыгрыша «НОВОГОДНЕГО МИЛЛИАРДА» сразу же стартует розыгрыш 100 призов по миллиону и других денежных призов, так что победителей будет много.

Где проверить результаты Русского лото?

Если 1 января у вас не будет возможности посмотреть прямую трансляцию, и вы будете заняты другими более интересными делами, не переживайте! С результатами можно будет ознакомиться, посмотрев запись прямого эфира на официальном YouTube-канале «Столото» и в социальных сетях бренда. Также можно будет проверить свой билет на официальном сайте или в мобильном приложении stoloto.ru или позвонить на горячую линию. Но если эти способы вам недостаточно удобно, то вы сможете прочитать о результатах в первом январском выпуске газеты «Аргументы и факты».

Как получить выигрыш?

Оформить свой выигрыш необходимо в течение 1 000 дней с момента проведения розыгрыша, обратившись в розничную точку «Столото» (с полным списком можно ознакомиться на официальном сайте компании). Если же этот срок прошел, а вы так и не забрали приз, потребуется обратиться в лотерейный центр «Столото», на это предоставляется еще чуть более полугода. Имейте в виду, что выигрыши по электронному билету до 600 тысяч рублей всегда можно получить онлайн, для этого потребуется регистрация на сайте и полная идентификация. А вот за выигрышами свыше 600 рублей придётся обратиться в лотерейный центр «Столото», который находится в Москве: лично или направив пакет документов почтой.

А в прошлом году…

Интересным фактом является то, что в 2021 году по итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото» было достигнуто рекордное количество миллионеров в одном тираже! Впервые в истории государственных лотерей в 2021 году было разыграно 1000 призов по 1 миллиону рублей. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер. Еще 593 участника разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый их них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей.

Итак, победителем русского лото новогоднего тиража 2022 может стать любой, вне зависимости от сферы деятельности, места проживания и прочего. Главное условие – наличие лотерейного билета «Русское лото» на новогодний 1421-й тираж, достижение совершеннолетнего возраста и всем удачи. И не забывайте, что выиграть миллиард в Столото - вполне реальная мечта, которую реализовала победительница Надежда Бартош.