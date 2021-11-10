О биографии Надежды Бартош

21:02 10.11.2021

И все-таки, кто такая Бартош Надежда? До первого января 2020 года – обычная пенсионерка из Подмосковья. А с первого января все еще пенсионерка, но далеко не обычная. Главный герой трансляции 1316 новогоднего тиража «Столото» и первый в России лотерейный миллиардер.

Статус надежной государственной лотереи за «Столото» закрепился давно. Организация ежегодно проводит крупные розыгрыши. Нынешний год не станет исключением. 1 января в прямом эфире канала НТВ будут разыграны:

1 лот номиналом 1 000 000 000 рублей;

100 лотов номиналом 1 000 000 рублей;

Тысячи более мелких денежных вознаграждений.

И сколько бы желтая пресса не марала бумагу, обвиняя «Столото» в подтасовке результатов, она никак не может повлиять на то, что крупные суммы в скором времени найдут своих счастливых обладателей. Например, в 2020 году новогодний миллиард нашел Надежду Бартош, а в 2019 еще двух счастливчиков.

Тайны и факты о жизни Надежды Бартош

Несмотря на свалившиеся на Надежду миллионы, она остаётся простым человеком. В этом можно убедиться, попытавшись найти информацию о ней в сети. Данных катастрофически мало, так как победительница решила не усложнять жизнь своим родным и знакомым. Известность, она ведь штука тягостная.

Даже после того, как банковский счет «потяжелел» на один миллиард, Надежда не изменяет своим привычкам. Она занимается бизнесом и любит проводить время в саду. В видеоинтервью НТВ Надежда призналась, что её хобби — уход за садом и огородом, остались одним из любимых занятий, даже после выигрыша.

В целом жизнь Надежды Бартош, миллиардерши в лотерею, проходила спокойно, а в чем-то даже шаблонно.

В своё время победительница получила неплохое образование. Сначала Химико-технологический техникум, а затем артиллерийский инженерный институт. Затем была длительная практика на заводе резинотехнических изделий в Казахской ССР. Но в 90 годах завод закрылся. Надежде пришлось переехать в Подмосковье, где она проживает до сих пор. Менять место жительства, после выигранного миллиарда, Надежда не стала. Она все еще проживает в селе Одинцово, находящемся в 14 км от Москвы.

Надежда Бартош в Подмосковье долгое время работала кадровиком крупной компании. Именно этот опыт позволил ей основать свой собственный бизнес после выхода на пенсию.

У Надежды Бартош есть семья: супруг и взрослые дети. И судя по всему, именно их она оберегала от чрезмерного внимания, когда старалась обходить личные темы в интервью НТВ.

А вот закрыть социальные сети Надежду заставил обычный буллинг в социальных сетях. Раньше у победительницы лотереи была страничка в социальной сети ВКонтакте и Одноклассниках. После интервью пенсионерка удалила страницу ВК, а на странице Одноклассников ограничила доступ.

К сожалению, выигрыш Надежды Бартош в столото стал причиной сотен писем с оскорблениями и обвинениями в мошенничестве. Буллинг – обычное для интернета явление, к которому большинство пользователей давно привыкли. Но для неподготовленного человека это – большой стресс.

Бизнес-деятельность Бартош

Для Надежды Бартош миллиард не стал билетом в счастливую жизнь. Все потому, что и до выигрыша женщина жила неплохо. Согласно информации из открытых источников, Бартош является учредителем сразу трех компаний.

Все они специализируются на продаже рыбной продукции премиум класса. С 2010 по 2020 год экспорт рыбы в страны СНГ вырос в несколько раз. Рыбный бизнес – достаточно специфическая отрасль, но, тем не менее, невероятно прибыльная и перспективная.

С учетом того, что Надежда – опытный кадровик, ее материальное состояние не вызывает особого удивления. Сейчас Россия переживает пик развития малого и среднего бизнеса. Обладая колоссальным опытом, не так уж сложно организовать свое собственное предприятие.

Деловую хватку Надежда смогла передать и своему сыну. Он тоже бизнесмен в рыбной отрасли. Компания, в которой он владеет 25% акций, занимается искусственным воспроизведением морских биоресурсов.

Родственники миллиардерши Надежды

И если информацию о деятельности семьи победительницы найти достаточно просто – все данные о бизнесменах находятся в открытом доступе, то вот личную информацию достать практически нереально. Надежда Бартош ее скрывает.

Все что известно из биографии Бартош – семья у нее есть, причем достаточно большая.

Ее муж – Алексей, не ведёт социальных сетей. Сына, Алексея, в социальных сетях можно найти под ником Алексей Романов.

Кроме того, у Надежды есть дочь. Информации о ней катастрофически мало, зато известно, что именно она виновница всего торжества.

Перед новым годом дочка подарила Надежде лотерейные билеты и настояла на том, чтобы цифры проверили на официальном сайте. Она же оповестила семью об этой неожиданной новости.

История того самого новогоднего миллиарда

Что примечательно, победы семья Бартош не ждала. Во время прямого эфира Надежда хлопотала по дому, а про билеты, кажется, вообще забыла.

«День икс» наступил 3 января, когда дочь проверила цифры на официальном сайте. Надежда вспоминает, что первая реакция была странной, она подумала, что это какая-то шутка. Но вид взбудораженной дочери был лучшим аргументом, так что уже скоро вся семья была на нервах. Впрочем, ощущение того, что это все – какая-то глупая шутка, не покидало Надежду до самого Московского лотерейного центра.

Как Надежда потратила миллионы рублей мы, увы, не знаем. В интервью она заявила, что кардинально менять свою жизнь не планирует. Часть денег пенсионерка решила потратить на развитие своего бизнеса. Часть на дорогое украшение – оно должно стать памятным. Нам лишь остаётся пожелать счастливице не повторять судьбу Кощея Бессмертного.

Хотя, судя по всему, новогодний миллиард в надежных руках.

Надежда Бартош «подставная»?

Увы, радоваться чужому счастью, мы, люди, не умеем. Вот что должен получать человек, выигравший такие деньги? Поздравления, конечно! Получила ли их Надежда? Увы. Лишь от самых преданных друзей. Зато обвинений в жульничестве хватило бы на целый поселок.

Как только активисты узнали о том, что в России появился новый миллиардер, они начали искать компрометирующую информацию.

Вокруг «Столото» разразилась настоящая буря. Обвинить компанию в мошенничестве своим долгом посчитали едва ли не все СМИ региона. Некоторые особенно инициативные граждане грозились даже подать официальный запрос в ФНС. Но, не менее официальное заявление Столото, утверждавшего, что все слухи – клевета, поумерило пыл активистов. А адвокат, обещавший обратиться в налоговую службу, уже через несколько часов удалил свой пост.

Досталось и пенсионерке.

Корреспонденты были уверены в том, что разоблачение Надежды Бартош – дело времени. Небольшой подмосковный посёлок оккупировали журналисты, желающие взять эксклюзивное интервью у победителя. Так что спокойно радоваться неожиданному богатству Надежде никто не дал. Гневные письма в социальных сетях, «разоблачающие» статьи в желтой прессе. Вот с чем столкнулась победительница. Ей пришлось блокировать соцсети и спасаться от разоблачителей в кругу семьи.

К счастью, все обвинения оказались беспочвенными, а выросли из обычной зависти. Неразрешенным остался лишь один вопрос. Неужели, те самые «активисты» думали, что без их вмешательства ФНС не проверит законность такого крупного выигрыша?

Увы, завистники будут всегда. Нам же остается поздравить Надежду Бартош с миллиардом и взять ее пример на вооружение в новогоднем тираже 2022. Деньги намного чаще приходят к тем, кто их не ждет. Для Надежды лотерея никогда не была способом заработка. Лишь небольшим хобби.