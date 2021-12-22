Польза промокодов: миф или реальность

Экономия – это всегда приятно. Покупая товары в магазине, невольно обращаешь внимание на наличие акционных товаров.

Но скидки на продукцию в обычных магазинах не вызывают такого восторга, как, например, на онлайн-платформах. В этой статье мы поговорим про промокоды и как можно на них экономить.

Существует несколько основных способов сэкономить на товарах – это использование промокодов и кэшбека. Технология кэшбека понятна многим, но с промокодами дела обстоят иначе. Не все до конца понимают их пользу и каким образом они позволяют экономить.

Промокод – это

Все слышали это слово, но мало кто понимает его истинное значение. Промокод – это специальное предложение, которое используется в основном в онлайн-магазинах, с помощью которого покупатели получают определенную мотивацию приобрести продукцию. Это может быть хорошая скидка или шанс следующей бесплатной покупки. Существуют, так же, сайты-агрегаторы, например, Bonkod.com, которые предоставляют информацию об актуальных промокодах.

Функции промокодов

  • В первую очередь, хочется сказать про возможность бесплатной доставки. Заказывая предметы с онлайн-магазина, каждый человек обращает внимание на стоимость доставки. Существует несколько основных способов – курьер и самовывоз. Бывают ситуации, когда доставка обходится дороже, чем стоимость товара. Наличие промокодов позволяет сэкономить на доставке – она может быть бесплатной.
  • Одним из эффективных маркетинговых ходов является предоставление промокода-скидки на первый заказ. Это позволяет привлечь новых клиентов. При этом, скидка обычно рассчитывает от определенной суммы, но так же может быть фиксированной.
  • Предоставление скидки на отдельные категории или бренд – разновидность промокодов, действие которых распространяется, в основном, в мультибрендовых магазинах. Обычно они не транслируются на официальном сайте онлайн-магазина, встречаются, в основном, в официальных сообществах брендов или на форумах.
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