Польза промокодов: миф или реальность

01:15 22.12.2021

Экономия – это всегда приятно. Покупая товары в магазине, невольно обращаешь внимание на наличие акционных товаров.

Но скидки на продукцию в обычных магазинах не вызывают такого восторга, как, например, на онлайн-платформах. В этой статье мы поговорим про промокоды и как можно на них экономить.

Существует несколько основных способов сэкономить на товарах – это использование промокодов и кэшбека. Технология кэшбека понятна многим, но с промокодами дела обстоят иначе. Не все до конца понимают их пользу и каким образом они позволяют экономить.

Промокод – это

Все слышали это слово, но мало кто понимает его истинное значение. Промокод – это специальное предложение, которое используется в основном в онлайн-магазинах, с помощью которого покупатели получают определенную мотивацию приобрести продукцию. Это может быть хорошая скидка или шанс следующей бесплатной покупки. Существуют, так же, сайты-агрегаторы, например, Bonkod.com, которые предоставляют информацию об актуальных промокодах.

Функции промокодов