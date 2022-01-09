Осетинские пироги: история и особенности

17:29 9.01.2022

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Протестую! Путь к сердцу любого человека – это вкусная еда и отличная компания. Существует огромное количество блюд разной кухни, но неизменным кулинарным шедевром остаются осетинские пироги. В этой статье мы подробно поговорим про историю и особенность осетинских пирогов.

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Протестую! Путь к сердцу любого человека – это вкусная еда и отличная компания.

Существует огромное количество блюд разной кухни, но неизменным кулинарным шедевром остаются осетинские пироги. В этой статье мы подробно поговорим про историю и особенность осетинских пирогов.

История осетинских пирогов

Первый осетинский пирог появился более трех тысяч лет назад. В самом начале, они выглядели как обычные пресные лепешки, использовавшиеся для ритуалов аланами, которые являлись древними кочевыми племенами. Со временем, это блюдо модернизировались жителями Осетии. Они стали добавлять в них сырную начинку. Благодаря этому повороту истории, осетинские пироги стали не только сытными и питательными, но и прекратили портиться быстро – из-за этого их можно было брать в дорогу. Именно это блюдо подходило солдатам и охотникам.

Женщины Осетии в течение сотен лет изготавливали такие пироги, бережно сохраняя традиционный рецепт и передавая его из поколения в поколение. Именно по этой причине осетинские пироги остались в своем первоначальном виде.

Национальная осетинская выпечка – это жест гостеприимства, ведь именно с ней встречают гостей, ее готовят на важные праздники и печальные события. Культура поедания осетинских пирогов распространилась не только в Осетии, но и плотно основалась в России. Осетинские пироги в Москве заказать с доставкой может каждый, ведь на рынке существует большое количество заведений, специализирующиеся на выпекании и продаже осетинской выпечки.

Особенности осетинских пирогов

Осетинский пирог выполнен в виде круга. Это не просто так – круг является символом бесконечности и земного круга. Если близко религиозный праздник, осетинский пирог готовится в виде треугольника, что означает богатство земных ресурсом и плодородие.

К самой главной особенности осетинского пирога относится наличие тонкого слоя теста и много начинки. В основном в такую выпечку добавляют национальный сыр, но сейчас осетинский пирог можно встретить с картофелем, капустой, мясом (фарш), свекольной ботвой и тыквой. Еще одной интересной особенностью является то, что практически каждый вид осетинского пирога имеет свое название. Например, традиционный пирог с сыром – это уалибах, если начинка состоит из сыра и картофеля, то его название – картофджын, мясной осетинский пирог – это фыджын.