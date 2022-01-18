Мешки для строительного мусора: коротко о главном

00:11 18.01.2022

Ремонт помещения или строительство дома неразрывно связаны с наличием строительного мусора.

Строительный мусор является проблемой в том случае, если ремонт производится не на улице и нет возможности вывезти его с помощью автомобиля на свалку. Однако, существует идеальное решение проблемы – приобретение мешка для мусора. В этой статье мы поговорим про виды мусорных мешков и их характеристики. Мешки для строительного мусора от производителя можно приобрести по ссылке.

Мусорные мешки – это незаменимая вещь для хранения и пакования в них любых отходов. С помощью них можно сохранить чистоту, облегчить уборку и ликвидировать распространение неприятного запаха.

Какие существуют мешки для мусора?

Гуляя по хозяйственному магазину, можно заметить, взглянув на полку с мусорными мешками, что существуют бытовые и строительные мешки для мусора. Несмотря на то, что они служат выполнению одной цели, они совершенно отличаются по таким параметрам, как материал изготовления, объем и качество изделия.

Бытовые мешки для мусора состоят из полиэтилена, а стандартный их объем – от двадцати до шестидесяти литров, реже сто двадцать литров. У некоторых из них есть ручки или шнурки, предназначенные для переноса мешка до урны. Если выбирать мусорный мешок для квартиры или офиса, идеально подойдут объемом на тридцать пять литров.

Мешки для строительного мусора совершенно другие. Их изготавливают из полимерной ткани из переплетенных волокон, а так же из полипропилена, который обладает высокой прочностью.

Характеристика мешков для строительного мусора

Стоит отметить, что разорвать полимерные нити, из которых изготовлен мешок для строительного мусора, достаточно тяжелая задача. Они обладают определенной технологией переплетения нитей: имеют свойство смещаться. Именно по этой причине в них можно грузить даже бетонные элементы, осколки керамики и так далее.

Полипропиленовые мусорные мешки никак не реагируют на действия органических растворителей, при этом, являются безопасным продуктом для человека и не вредят экологии.

