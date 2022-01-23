Что такое Сансап Экспресс?
Можно наблюдать тенденцию повышения количества курьерских служб во время пандемии коронавируса. В этой статье мы поподробнее поговорим про компанию Сапсан Экспресс. Ознакомиться с ценами и услугами данного сервиса можно на сайте https://sapex.by/.
Что такое Сапсас Экспресс?
Данная компания занимается доставкой на территории Беларуси, и по совместительству является ведущим оператором в этой области. На данный момент Сапсан Экспресс состоит из сети филиалов – сто шестьдесят представителей в России, а также в Казахстане, в Украине и в странах Прибалтики. Компания постоянно развивается и совершенствуется, благодаря применению современных технологий. «Срочная доставка онлайн» - это сервис, символизирующий динамичность и прогрессивность Сапсан Экспресс.
Сапсан Экспресс взаимодействует с различными партнерами, расширяя свою зону доставки. Сейчас логистические услуги распространяются на полторы тысячи направлений – через каждый город России, Беларуси и стран Содружества Объединенных Наций. При этом, Сапсан Экспресс может в срочном порядке осуществлять доставку в двести стран мира, сотрудничая с экспертами по международным направлениям.
Виды курьерской доставки Сапсан Экспресс
Существует несколько категорий курьерской доставки:
1. Международная доставка – Москва и Московская область, город Санкт-Петербург и Ленинградская область, по России, на территории стран СНГ. Как говорилось выше, доставка осуществляется в 200 стран мира: можно отправить не только письмо, но и негабаритные грузы и бандероли;
2. Внутренняя доставка по городу Минску, по городам Беларуси.
С помощью Сапсан Экспресс можно отправить:
1. Документацию различного вида – от личных писем до официальных бумаг;
2. Посылки, включающие мелкогабаритный груз и бандероли;
3. Грузы для срочной доставки.
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