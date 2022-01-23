Что такое Сансап Экспресс?

01:26 23.01.2022

Как бы не менялся мир, а курьерская доставка становится с каждым годом все актуальнее и актуальнее.

Можно наблюдать тенденцию повышения количества курьерских служб во время пандемии коронавируса. В этой статье мы поподробнее поговорим про компанию Сапсан Экспресс. Ознакомиться с ценами и услугами данного сервиса можно на сайте https://sapex.by/.

Что такое Сапсас Экспресс?

Данная компания занимается доставкой на территории Беларуси, и по совместительству является ведущим оператором в этой области. На данный момент Сапсан Экспресс состоит из сети филиалов – сто шестьдесят представителей в России, а также в Казахстане, в Украине и в странах Прибалтики. Компания постоянно развивается и совершенствуется, благодаря применению современных технологий. «Срочная доставка онлайн» - это сервис, символизирующий динамичность и прогрессивность Сапсан Экспресс.

Сапсан Экспресс взаимодействует с различными партнерами, расширяя свою зону доставки. Сейчас логистические услуги распространяются на полторы тысячи направлений – через каждый город России, Беларуси и стран Содружества Объединенных Наций. При этом, Сапсан Экспресс может в срочном порядке осуществлять доставку в двести стран мира, сотрудничая с экспертами по международным направлениям.

Виды курьерской доставки Сапсан Экспресс

Существует несколько категорий курьерской доставки:

1. Международная доставка – Москва и Московская область, город Санкт-Петербург и Ленинградская область, по России, на территории стран СНГ. Как говорилось выше, доставка осуществляется в 200 стран мира: можно отправить не только письмо, но и негабаритные грузы и бандероли;

2. Внутренняя доставка по городу Минску, по городам Беларуси.

С помощью Сапсан Экспресс можно отправить:

1. Документацию различного вида – от личных писем до официальных бумаг;

2. Посылки, включающие мелкогабаритный груз и бандероли;

3. Грузы для срочной доставки.

