Инструменты для наращивания ресниц: список

Бьюти-индустрия с каждым годом становится все популярнее и популярнее.

 Растущий ажиотаж вокруг наращивания ресниц – яркий тому пример. Каждому мастеру известно, что успех работы заключается не только в опыте и профессионализме, а также в наличии качественных материалов. "Материалы для наращивания ресниц санкт петербург" - это один из самых популярных запросов в Интернете. В этой статье мы поговорим про материалы для наращивания ресниц: основные инструменты lash-мастера.

Список материалов

Для того, чтобы осуществить процедуру по наращиванию ресниц максимально качественной, нужно иметь профессиональный набор материалов. Минимальный список включает в себя:

Защитные ленты или защитные подушечки

Обязательное условие для проведения эффективной процедуры – это подготовка рабочей зоны клиента. Предотвращение склейки верхних и нижних ресничных рядов осуществляется путем использования специальных патчей на нижнее веко;

Обезжиривающее средство

Данное средство используется мастером для того, чтобы удалить остатки декоративной косметики;

Праймеры

Праймер – это средство на жидкой основе, наносящееся после обезжиривания, чтобы удалить остатки жира. Цель – ускорить высыхание клея.
Набор пинцетов

Набор пинцетов

Чтобы выполнить наращивание необходимо использовать:

  • Прямой пинцет (чтобы разделить реснички);
  • Скошенный пинцет (чтобы посадить и удалить синтетические волоски).

Профессионалы в сфере lash рекомендуют использовать стальные нержавеющие пинцеты. Они прочны, не подвержены механическим воздействиям и коррозии, отличаются гигиеничностью.

 Набор ресниц

Оптимальный набор ресниц – от 0.1 мм до 0.12 мм. Мастерам рекомендуются использовать ресничные мини-палетки до шести линий различной длины.

Средства-клеи

Чтобы выбрать качественный клей, обращайте внимание на то, как быстро сохнет средство. При этом, клей должен быть гипоаллергенным и без формальдегидов.

 Ремуверы

Для снятия искусственных волосков используются ремувер. Для максимального удобства можно использовать кремовые или гелеобразные ремуверы, так как при попадании в глаза, они не раздражают слизистую.
 

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