Строительство каркасных домов: преимущества и особенности

18:26 25.01.2024

Хотите построить дом, но боитесь, что не сможете? Доверьте это дело профессионалам

Строительная компания "Каркасник" с более чем 14-летним опытом предлагает клиентам высококачественные услуги по строительству каркасных домов и коттеджей из профилированного бруса. Располагая проектами для каждого вкуса, компания оперирует в Центральном федеральном округе и Северо-Западном федеральном округе.

Особенности строительства каркасных домов "Под Ключ"

Каркасные дома, построенные "Каркасником", отличаются высокой степенью энергоэффективности. Стены домов могут иметь толщину 150мм, 200мм или 250мм, а для обеспечения отличной теплоизоляции используется базальтовое утеплителё Rockwool. Весь процесс строительства включает в себя установку металлических входных дверей и использование сухих материалов для отделки.

Профилированный брус: теплый Угол и деревянные нагели

Компания предлагает строительство домов коттеджей из профилированного бруса, где особое внимание уделяется установке стен в "Теплом углу" с применением деревянных нагелей. Этот подход обеспечивает надежность и долговечность конструкции.

Безопасность и качество

Безопасность каркасного дома обеспечивается с использованием современных строительных материалов и технологий, которые направлены на повышение прочности, устойчивости к внешним воздействиям и обеспечение безопасности для его обитателей. Вот несколько ключевых аспектов, обеспечивающих безопасность каркасных домов:

— Прочные, но легкие материалы (металлические или деревянные балки);

— Обработка деревянных элементов. В случае использования деревянных элементов в каркасе, их предварительная обработка антисептиками и огнезащитными составами обеспечивает защиту от гниения, плесени и возгорания;

— Технологии противопожарной безопасности. Включение современных технологий противопожарной безопасности, таких как датчики дыма, огнетушители и системы оповещения, дополнительно повышает безопасность каркасного дома.

Преимущества cотрудничества с "Каркасником"

1. Без предоплаты. Компания предлагает работу без предварительной оплаты, что обеспечивает прозрачность и доверие в отношениях с клиентами.

2. Бесплатная доставка. Для удобства заказчиков предусмотрена бесплатная доставка материалов.

Разнообразие проектов

На сайте "Каркасник" доступно более 150 проектов каркасных коттеджей и домов из бруса. Это позволяет клиентам выбирать наилучший вариант, соответствующий их потребностям и предпочтениям.

Строительная компания "Каркасник" предлагает надежные и современные решения в сфере строительства, придавая особое внимание энергоэффективности и безопасности жилья.